Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 16:08 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 16:08

Şeker Yatırım borsada ne zaman işlem görecek?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Şeker Yatırım halka arz sonuçlarına çevrildi. 7,00 TL'den halka arz edilen Şeker Yatırım katılım endeksine uygun işlem göremeyecek. Şeker Yatırım halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayıları ve hissenin işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şeker Yatırım 'SKYMD' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...

Şeker Yatırım borsada ne zaman işlem görecek?
Abone Ol
Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere söz konusu halka arzda talep toplama işlemleri 1 Aralık itibarıyla sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Şeker Yatırım halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım sayılarını araştırmaya başladı. Şeker Yatırım (SKYMD) halka açıklık oranı yüzde 33,87 olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 367,5 Milyon TL olması bekleniyor. Peki, "Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Şeker Yatırım ne zaman işlem görecek?" İşte Şeker Yatırım halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şeker Yatırım toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı.

ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERDİ?

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtımı yapıldı. Halka arz sonuçlarına göre Şeker Yatırım Menkul Değerler hesap başı en fazla 18-19 lot (126-133₺) pay edildi.

ŞEKER YATIRIM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şeker Yatırım'ın önüzmüdeki hafta borsada işlem görmesi bekleniyor.

ŞEKER YATIRIM KATILIM SAYILARINA GÖRE OLASI LOT DAĞITIM SAYILARI


2,1 milyon katılım olursa yaklaşık 25 lot (175 TL)

2,5 milyon katılım olursa yaklaşık 21 lot (147 TL)

2,9 milyon katılım olursa yaklaşık 18 lot (126 TL)

3,3 milyon katılım olursa yaklaşık 16 lot (112 TL)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


3,7 milyon katılım olursa yaklaşık 14 lot (98 TL)

4,1 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (91 TL)

4,5 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (84 TL)

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun değil.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Şeker Yatırım
Gündem

Diğer Haberler

Leicester City, 90+4'te kazandı! Leicester City Leicester City, 90+4'te kazandı!
Fatih Tekke: 'İleride çok şey kazanacağız' Corendon Alanyaspor Fatih Tekke: "İleride çok şey kazanacağız"
Beşiktaş Kulübü 35. başkanını seçecek Beşiktaş Beşiktaş Kulübü 35. başkanını seçecek
Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Sur Tatil halka arz katılım endeksine uygun mu? Gündem Sur Tatil Evleri halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Sur Tatil halka arz katılım endeksine uygun mu?
Hasan Arat: 'Bu yönetim geçmişin devamıdır' Beşiktaş Hasan Arat: "Bu yönetim geçmişin devamıdır"
Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu? Gündem Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun mu?
Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk oluyor Gaziantep FK Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk oluyor
Beşiktaş'ın borcu açıklandı! Beşiktaş Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında Gaziantep FK Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Pendikspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Erik ten Hag'ın aklı Sacha Boey'de kaldı
3
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Osayi-Samuel
4
Ancelotti'den Arda Güler cevabı!
5
Fenerbahçe'yi yıkan Türk!
6
Manchester United maçı Galatasaray'ın kasasını doldurdu
7
EURO 2024'te kura çekimi zamanı!

SON HABERLER

yukarı ok