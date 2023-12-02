Şeker Yatırım borsada ne zaman işlem görecek?

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Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere söz konusu halka arzda talep toplama işlemleri 1 Aralık itibarıyla sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Şeker Yatırım halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım sayılarını araştırmaya başladı. Şeker Yatırım (SKYMD) halka açıklık oranı yüzde 33,87 olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 367,5 Milyon TL olması bekleniyor. Peki, "Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Şeker Yatırım ne zaman işlem görecek?" İşte Şeker Yatırım halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...Şeker Yatırım toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı.Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtımı yapıldı. Halka arz sonuçlarına göre Şeker Yatırım Menkul Değerler hesap başı en fazla 18-19 lot (126-133₺) pay edildi.Şeker Yatırım'ın önüzmüdeki hafta borsada işlem görmesi bekleniyor.2,1 milyon katılım olursa yaklaşık 25 lot (175 TL)2,5 milyon katılım olursa yaklaşık 21 lot (147 TL)2,9 milyon katılım olursa yaklaşık 18 lot (126 TL)3,3 milyon katılım olursa yaklaşık 16 lot (112 TL)3,7 milyon katılım olursa yaklaşık 14 lot (98 TL)4,1 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (91 TL)4,5 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (84 TL)Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun değil.