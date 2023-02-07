Şanlıurfa deprem mi oldu? 7 Şubat 2023 Son dakika Şanlıurfa deprem kaç şiddetinde oldu? Şanlıurfa deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar?

Son dakika Şanlıurfa deprem haberleri. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Şanlıurfa , Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa , Şanlıurfa , Malatya ve Şanlıurfa 'da binalar yıkıldı. İlk bilgilere göre Malatya'da 23, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 6 Şanlıurfa 'de 7 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı. Peki, Şanlıurfa deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi/AFAD son depremler listesi 7 Şubat 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre; Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426 olarak güncellendi.7 Şubat Salı saat 12:00 itibariyle depremden etkilenen illerdeki vefat ve yaralı sayısı;-Kahramanmaraş 530 vefat, 2900 yaralı-Hatay 872 vefat, 2666 yaralı-Osmaniye 293 vefat, 1315 yaralı-Adıyaman 720 vefat, 400 yaralı-Diyarbakır 92 vefat, 770 yaralı-Şanlıurfa 95 vefat, 1791 yaralı-Gaziantep 481 vefat, 3890 yaralı-Adana 146 vefat, 2611 yaralı-Malatya 166 vefat, 3298 yaralı-Elazığ 2 vefat, 376 yaralıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 912 kişi hayatını kaybetti, 5385 kişi yaralandı. Rakamlar yeni açıklamalarla güncelleniyor. Kahramanmaraş Valiliği son dakika gelince haberimizde yer alacak.Son açıklanan verilere göre Gaziantep'te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.Adana Valisi, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem için tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen binalarımızı terkedip güvenli yerlerde bekleyelim. Başta ana yollarımız olmak üzere yolları açık tutmaya özen gösterelim. İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.İl il açıklanan ilk verilere göre Adana'da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay'da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.7,7'lik depremin en çok hissedilidğ 10 il arasında yer alan Malatya'da edinilen son bilgiye göre, yüzlerce bina yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan ilk veriler şöyle; kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını bildirdi. İl bazında açıklanan son verilere göre ise Malatya'da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.