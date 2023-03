Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru tarihi 2023 ne zaman? YSK sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Herkesin merakla beklediği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kaldı. Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacakken seçim takvimi ise 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Seçimlerde sandık görevlileri, seçimlerin yasal süresi boyunca oy verme sürecinde görev alacaklar. Sandık görevlisi olarak bir sandık başında üç görevli bulunur. Sandık görevlisi; YSK tarafından seçilen devlet memurları tarafından belirlenen 5 sandık kurulu üyesi ve YSK'ya başvurarak sonuçlanan siyasi parti sandık görevlisidir. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru başladı mı? 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar?Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Görevli olmak istiyorsanız seçim kurullarının duyurularını takip etmeniz önerilmektedir.İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir.İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.Vatandaşlar sandık görevlisi olmak için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, referandumda sandık görevlisi nasıl olunur? İşte, sandık görevlisi başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler!Sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, belirleyeceği ve Seçim Kuruluna sunacağı üyeye müşahit üye denir. İki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Birincisi sandık kurulu görevlisi, ikincisi de partilerin sandık görevlisi. Sandık görevlisi ya da müşahit olabilmek için bakmanız gereken şey kimlerin sandık görevlisi olamayacağıdır. Şayet aşağıda saymış olduğumuz maddeleri sağlamıyorsanız sandık görevlisi olmak için herhangi bir engel taşımıyorsunuz demektir.Siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri başvurularını ise en yakın YSK binasına giderek gerçekleştirmelidirler. Buraya başvuruda bulunduktan sonra sandık kurulu görevlisi olup olmadıkları kendilerine bilgilendirilir. Sandık Kurulu Görevlisi Başvurusu ve Formu Sandık kurulunda görev alabilmek için internet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir başvuru formu bulunmamaktadır. Bizzat YSK'ya giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir.Sandık Kurulu; beş adet görevliden oluşur. Beş kişiden dördü sandık görevlisi, biri ise sandık başkanıdır. Dört sandık görevlilerinden birisi memurdur, diğer üçü ise siyasi partilerin üyeleridir. Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Memur Üyesi devlet memurlarından Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Sandık Kurulu Siyasi Parti Üyeleri ise siyasi partiler tarafından sandık görevlisi olarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. Sandık başkanı olabilmek için devlet memuru şartı aranmaz. Fakat bazen üniversite mezunu kişilere de sandık başkanlığı görevi verilebilir.İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeriyede görevli kişiler, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamaz. Bu kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilir.Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır. Oy verme sürecinde ve oyları sayım esnasında bir problem ya da aksaklık yaşanmaması için sandık görevlilerinin sandık başından ayrılmamaları gerekir. Bu sebeple sandık görevlilerinin ihtiyaçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanır. Sandıklarda yaşanan problemlerden öncelikle sandık başkanı ardından da sandık görevlileri sorumludur.Sandık kurulu üyelerinin ve başkanının ücretleri henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz