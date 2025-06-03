Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

2025-2026 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması kesinleşen Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılım hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden şu ana kadar 28'i kesinleşti. Diğer takımlar ise elemelerden sonra belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Newcastle United
İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao
Fransa: PSG, Marsilya, Monaco
İtalya: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus
Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
Portekiz: Sporting
Hollanda: PSV, Ajax
Çekya: Slavia Prag
Yunanistan: Olympiakos
Belçika: Union SG
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak.Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle:
Benfica
Rangers
Club Brugge
Feyenoord
2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun takvimi şöyle:
1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025
Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026
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