Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

2025-2026 sezonu öncesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması kesinleşen Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılım hakkı elde eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden şu ana kadar 28'i kesinleşti. Diğer takımlar ise elemelerden sonra belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?



GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ



İngiltere: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Newcastle United

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao

Fransa: PSG, Marsilya, Monaco

İtalya: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Portekiz: Sporting

Hollanda: PSV, Ajax

Çekya: Slavia Prag

Yunanistan: Olympiakos

Belçika: Union SG



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak.Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle:



Benfica

Rangers

Club Brugge

Feyenoord



2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun takvimi şöyle:



1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025



Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026



Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

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