Fenerbahçe'nin KAP'A bildirdiği Samet Akaydın'ı Adana Demirspor'a aldıran dönemin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, üzerinde büyük emeği olan eski futbolcusunu Hürriyet'ten Süleyman Arat'a değerlendirdi.
"YENİ LUGANO OLUR"
Dumlupınar, 28 yaşındaki futbolcu için "Ben Karagümrük'ü çalıştırırken Samet, Şanlıurfa'da oynuyordu. Playoff'ta yarı finalinde rakip olduk, beğendim. Ben Demirspor'a geçince, o dönemki kulübü Keçiörengücü'nden alınmasını istedim. Hırslı, hava toplarında üstün, topa oyuna hızlı sokmakta çok yetenekli, sürpriz goller atar, çok karakterlidir, adam gibi adamdır. Esprilidir, takımın enerjisini yükseltir. Ama en büyük özelliği soluğunu rakip santrforun ensesinde hissettirir. Asla santrfora nefes aldırmaz. Ben hırsıyla, golleriyle F.Bahçe'nin aranan kanı, simge futbolcusu 'yeni Lugano'su olur' diyorum." ifadelerini kullandı.
BU SEZON LİG'DE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN STOPER
Pas %: 86
Kazandığı ikili mücadele: 88
İkili mücadele %: 62
Hava topu %: 59
Pas arası: 31
Sahipsiz top kazanma: 79
"YENİ LUGANO OLUR"
Dumlupınar, 28 yaşındaki futbolcu için "Ben Karagümrük'ü çalıştırırken Samet, Şanlıurfa'da oynuyordu. Playoff'ta yarı finalinde rakip olduk, beğendim. Ben Demirspor'a geçince, o dönemki kulübü Keçiörengücü'nden alınmasını istedim. Hırslı, hava toplarında üstün, topa oyuna hızlı sokmakta çok yetenekli, sürpriz goller atar, çok karakterlidir, adam gibi adamdır. Esprilidir, takımın enerjisini yükseltir. Ama en büyük özelliği soluğunu rakip santrforun ensesinde hissettirir. Asla santrfora nefes aldırmaz. Ben hırsıyla, golleriyle F.Bahçe'nin aranan kanı, simge futbolcusu 'yeni Lugano'su olur' diyorum." ifadelerini kullandı.
BU SEZON LİG'DE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN STOPER
Pas %: 86
Kazandığı ikili mücadele: 88
İkili mücadele %: 62
Hava topu %: 59
Pas arası: 31
Sahipsiz top kazanma: 79