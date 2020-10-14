Sadakatsiz 2. bölüm izle, Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz nerede çekiliyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.Öte yandan Ali'nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya'nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya'yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.Cansu Dere (Asya Arslan)Caner Cindoruk (Volkan Arslan)Melis Sezen (Derin Güçlü)Eren Vurdem (Mert Gelik)Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)Nazlı Bulum (Nil Tetik)Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)Alp Akar (Ali Arslan)Özge Özder (Derya Samanlı)Burak Sergen (Haluk Güçlü)Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.