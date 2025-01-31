Haber Tarihi: 31 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 17:42

Şaban Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? 2025

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Şaban ayı, 2025 yılında 31 Ocak Cuma günü başlayacak. Bu mübarek ayın ilk gecesi, 30 Ocak Perşembe'yi 31 Ocak Cuma'ya bağlayan geceye denk geliyor.

Şaban Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? 2025
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İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, Şaban ayı ile devam edecek. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak?

Şaban Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? 2025

Şaban ayı, üç ayların ikincisi olup, manevi hazırlık ve ibadetlerle değerlendirilen önemli bir zaman dilimidir. Bu ayın 15. gecesi olan Berat Kandili ise, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban ayını "Benim ayım" olarak nitelendirmiş ve bu ayda ibadetlere daha fazla önem vermiştir. Bu nedenle, Şaban ayının ilk gecesinden itibaren ibadet ve dualarla bu mübarek zamanı en verimli şekilde değerlendirmek büyük önem taşır.

Müslümanlar, Şaban ayının başlangıcıyla birlikte manevi hazırlıklarını artırarak, yaklaşan Ramazan ayına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı bulurlar.
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