Haber Tarihi: 04 Mart 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 14:26

Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13,14,15. günü oruç tutmak!

Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman? 2023 Şabat ayı oruç tutulur mu? Soruları merak ediliyor. Oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bazı alimlerin bu günlerde oruç tutmanın faziletlerini aktarması üzerine "Şaban ayının 13 14 15. günü ne zaman?" sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2023? İşte Eyyam-ı Biyd oruçları tarihi

Şaban ayının 13,14,15. günü ne zaman 2023? Şaban ayının 13,14,15. günü oruç tutmak!
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Şaban ayının 13,14 ve 15. günü, bu yıl Mart ayına denk gelmektedir. Şaban Ayı bu yıl miladi takvime göre yakın zaman önce başladı. İşte, Şaban ayının 13. 14. 15. günü tarih bilgisi...
ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Şaban ayının 13. günü: 5 Mart Pazar

Şaban ayının 14. günü: 6 Mart Pazartesi

Şaban ayının 15. günü: 7 Mart Salı

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

Diğer vakitlerde kılınan bir rekat namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'an harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.

Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır


ŞABAN-I ŞERİF EYYAM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "

 ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başladı.

Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. 22 Mart ise Şaban ayının son günü olacak.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.

ŞABAN AYI ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an. 

Ardından 100 defa:

Subhanallâhi'r-Razzak Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an.

Ardından 100 defa:

Subhanallâhi'r-Razzak Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil Kur'an.

Ardından 100 defa:

Subhanallahi'l-Aziz Celle şanüh,
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