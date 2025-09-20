Haber Tarihi: 20 Eylül 2025 18:03 -
Güncelleme Tarihi:
20 Eylül 2025 18:04
S Sport Plus izle, Verona Juventus maçı S Sport canlı yayını izle
Hellas Verona Juventus maçı şifresiz izle | Hellas Verona - Juventus maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Hellas Verona - Juventus maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hellas Verona - Juventus maçı şifresiz izleme detayları
