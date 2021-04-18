Ronaldo Atalanta maçında oynayamayacak

İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus'ta Cristiano Ronaldo kritik Atalanta maçında forma giyemeyecek.



Juventus'un 31. haftada oynayacağı Atalanta deplasmanında kas sakatlığı yaşayan Cristiano Ronaldo'nun riske edilmeyeceği teknik direktör Andrea Pirlo tarafından açıklandı. Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Dybala ve Morata ikilisinin hücum yükünü çekmesi bekleniyor.



Ligde Atalanta'nın 1 puan üzerinde 3. sırada olan Juventus'un rakibine kaybetmesi ve aynı gün Napoli'nin de Inter'i mağlup etmesi halinde ilk 4'ün dışında kalma ihtimali bulunuyor.



Serie A'da bu sezon 27 maçta 25 gol atarak gol krallığının zirvesinde olan Portekizli yıldız bu önemli karşılaşmada şüphesiz Juventus'un yokluğunu en çok hissedeceği isim olacak.



