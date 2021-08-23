Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Roma - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - Trabzonspor maçına dair aradığınız her şey bu haberde.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
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23 Ağustos 2021 13:52
Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Trabzonspor, Roma ile İtalya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Trabzon'da 2-1 kaybeden bordo-mavili temsilcimiz, İtalya'dan istediği skoru alarak turu geçmek istiyor.

Roma - Trabzonspor maçı ne zaman?

Trabzonspor, Roma karşısında galibiyet hedeflerken; futbolseverler de bu çekişmeli maçın canlı olarak (Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda?) hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Herkesin merak ettiği Roma - Trabzonspor maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal da belli oldu. Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


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