Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Trabzonspor, Roma ile İtalya'da karşı karşıya gelecek. İlk maçı Trabzon'da 2-1 kaybeden bordo-mavili temsilcimiz, İtalya'dan istediği skoru alarak turu geçmek istiyor.



Roma - Trabzonspor maçı ne zaman?



Trabzonspor, Roma karşısında galibiyet hedeflerken; futbolseverler de bu çekişmeli maçın canlı olarak (Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda?) hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.



Roma - Trabzonspor maçı hangi kanalda?



Herkesin merak ettiği Roma - Trabzonspor maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal da belli oldu. Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



