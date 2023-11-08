Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 15:21 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 15:21

Real Madrid Braga maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

Real Madrid Braga maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Real Madrid Braga maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunun dördüncü maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Real Madrid Braga maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Braga maçı canlı izleme detayları

Real Madrid Braga maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Real Madrid Braga ile karşı karşıya geliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Arthur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid Braga maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD – BRAGA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ

REAL MADRİD – BRAGA MAÇI CANLI İZLE



REAL MADRID - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRID - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Madrid 2-1 galip ayrılmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter

 
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