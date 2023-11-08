Real Madrid Braga maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Real Madrid Braga ile karşı karşıya geliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Arthur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid Braga maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Madrid 2-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter