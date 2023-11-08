Real Madrid Braga maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Real Madrid Braga ile karşı karşıya geliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Arthur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid Braga maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD – BRAGA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ REAL MADRİD – BRAGA MAÇI CANLI İZLE REAL MADRID - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. REAL MADRID - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Madrid 2-1 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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