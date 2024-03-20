Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı, kaç gün? 2024

Milyonların gündeminde yer alan Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Bu yıl okullarda ara tatil ve Ramazan Bayramı denk geliyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili 9 gün mü? İşte ayrıntılar...



2024 Ramazan ayı devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili, bu manevi günleri uzaktaki ailesi ile geçirmek isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nda, tatilin ne zaman hangi gün başlayacağı ve tatil süresi araştırılıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tatili hakkında bilgiler...



Nisan ayında kutlanacak Ramazan Bayramı'nda, arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi'nin de idari izin günü sayılması halinde çalışanlar 9 gün tatil yapabilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya açıklık getirdi.



2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.



RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayr amı tatilinin 9 gün olacağını söyledi.



Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.



Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.



Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı.



Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: