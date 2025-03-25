Haber Tarihi: 25 Mart 2025 14:30 - Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 14:30

Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak Mı? - 2025

Ramazan Bayramı tatili 2025'te 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte 9 günlük tatil ihtimali ve resmi açıklamalar...

Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak Mı? - 2025
Abone Ol
Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu soru, özellikle tatil planları yapanlar için büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği, okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni gibi pek çok konuyu etkiliyor. Peki, 2025 yılında Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylı bilgiler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuna cevap vermeden önce, Ramazan Bayramının 2025 yılında hangi tarihlere denk geldiğine bir göz atalım. 2025 yılı dini takvimine göre, Ramazan Bayramının birinci günü 31 Mart 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın ikinci günü 1 Nisan 2025 Salı ve üçüncü günü ise 2 Nisan 2025 Çarşamba olarak idrak edilecek. Bu durumda, bayramın kendisi 3 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı sorusunun gündeme gelmesinin temel nedeni, önceki yıllarda dini bayram tatillerinin hafta sonları ve aradaki boş günlerle birleştirilerek 9 güne çıkarılması uygulamasıdır. 2025 yılında Ramazan Bayramının başlangıcı Pazartesi gününe denk geliyor.

Sonuç olarak, devlet kurumları ve özel sektör için bayram tatili 3 gün olacak. Ancak öğrenciler, ara tatilin denk gelmesiyle birlikte 9 gün tatil yapabilecek.

GEÇMİŞ YILLARDA BAYRAM TATİLLERİ NASIL UZATILDI?

Geçmiş yıllarda Ramazan Bayramı tatili ve Kurban Bayramı tatilleri, genellikle hafta sonları ve aradaki boş günler idari izinler ilan edilerek 9 güne kadar uzatılmıştır.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

25 Mart Kadir Gecesi Mi? Bugün Kandil Mi? 2025 Diyanet Gündem 25 Mart Kadir Gecesi Mi? Bugün Kandil Mi? 2025 Diyanet
Ozan Tufan: 'Diğer takımlar bizi çözemez' Trabzonspor Ozan Tufan: "Diğer takımlar bizi çözemez"
Real Madrid'den Trent için yoğun mesai! Liverpool Real Madrid'den Trent için yoğun mesai!
Muslera, eşyalarını ülkesine gönderdi Galatasaray Muslera, eşyalarını ülkesine gönderdi
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak Mı? - 2025 Gündem Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak Mı? - 2025
Jose Morais: 'Mourinho'ya karşı oynamak gurur verici' Bodrumspor Jose Morais: "Mourinho'ya karşı oynamak gurur verici"
Uğultulu Tepeler filmi ne zaman vizyona girecek?   Gündem Uğultulu Tepeler filmi ne zaman vizyona girecek?  
Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık! Galatasaray Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı Futbol Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Samsunspor, Marco Verratti'nin peşinde!
2
Ademola Lookman'a üç dev talip birden!
3
Fenerbahçe, Galatasaray'a bir çalım daha atma niyetinde!
4
Levent Tüzemen: "Galatasaray'a operasyon oluyor!"
5
Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
6
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a Arda Güler tavsiyesi
7
İki dev kulüp Oğuz Aydın'ın peşinde!

SON HABERLER