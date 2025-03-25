Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak Mı? - 2025

Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu soru, özellikle tatil planları yapanlar için büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği, okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni gibi pek çok konuyu etkiliyor. Peki, 2025 yılında Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylı bilgiler...

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuna cevap vermeden önce, Ramazan Bayramının 2025 yılında hangi tarihlere denk geldiğine bir göz atalım. 2025 yılı dini takvimine göre, Ramazan Bayramının birinci günü 31 Mart 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın ikinci günü 1 Nisan 2025 Salı ve üçüncü günü ise 2 Nisan 2025 Çarşamba olarak idrak edilecek. Bu durumda, bayramın kendisi 3 gün sürecek.

Ramazan bayram tatili 9 gün olacak mı sorusunun gündeme gelmesinin temel nedeni, önceki yıllarda dini bayram tatillerinin hafta sonları ve aradaki boş günlerle birleştirilerek 9 güne çıkarılması uygulamasıdır. 2025 yılında Ramazan Bayramının başlangıcı Pazartesi gününe denk geliyor.

Sonuç olarak, devlet kurumları ve özel sektör için bayram tatili 3 gün olacak. Ancak öğrenciler, ara tatilin denk gelmesiyle birlikte 9 gün tatil yapabilecek.

Geçmiş yıllarda Ramazan Bayramı tatili ve Kurban Bayramı tatilleri, genellikle hafta sonları ve aradaki boş günler idari izinler ilan edilerek 9 güne kadar uzatılmıştır.