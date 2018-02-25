Quaresma'dan kopya trivela! Hep yapıyor...

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta, özellikle attığı ilk golle alkış alan Ricardo Quaresma eski günlerini hatırlattı.
Ricardo Quaresma, Porto'da oynadığı 2014/2015 sezonunda da Fenerbahçe'ye attığı trivelanın bir benzerini Paços Ferreira ağlarına göndermeyi başarmıştı. Yıldız oyuncu Porto'nun 44. dakikada Paços'a karşı 3. golü atarken, yine trivela yapmıştı.
İşte Ricardo Quaresma'nın Paços Ferreira ile Fenerbahçe ağlarına gönderdiği gol öncesi o an...
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Ricardo Quaresma, Porto'da oynadığı 2014/2015 sezonunda da Fenerbahçe'ye attığı trivelanın bir benzerini Paços Ferreira ağlarına göndermeyi başarmıştı. Yıldız oyuncu Porto'nun 44. dakikada Paços'a karşı 3. golü atarken, yine trivela yapmıştı.
İşte Ricardo Quaresma'nın Paços Ferreira ile Fenerbahçe ağlarına gönderdiği gol öncesi o an...
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