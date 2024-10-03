Porto-Manchester United Maçı Canlı İzle Şifresiz | Porto-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Porto deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.
Porto - Manchester United Maçı Canlı İzle
Porto- Manchester United maçı saat kaçta?
Porto- Manchester United maçı 3 Ekim Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.
Porto- Manchester United maçı hangi kanalda?
Porto- Manchester United maçı TRT TABİİ platformundan canlı yayınlanacak.
Tabii TV ücretli mi?
Bu akşam yayınlanan bazı Avrupa Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.
Tabii internetten izlenir mi?
Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.
3 Ekim 2024: UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar
19:45 Hoffenheim - Dynamo Kiev
19:45 Lazio - Nice
19:45 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
19:45 Olympiakos - Braga
19:45 Rigas Skola - Galatasaray (TRT 1)
19:45 Ferencvarosi TC - Tottenham
19:45 Karabağ - Malmö
19:45 Sociedad - Anderlecht
19:45 Slavia Prague – Ajax
22:00 Elfsborg - Roma
22:00 Paok - Steaua Bucuresti
22:00 Rangers - Lyon
22:00 Athletic Bilbao - Alkmaar
22:00 St. Gilloise - Bodo Glimt
22:00 Porto - Man United
22:00 Twente - Fenerbahçe (TRT Spor)
22:00 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt (TRT 1)
22:00 Viktoria Plzen - Ludogorets
Haber ile daha fazlasına ulaşın: