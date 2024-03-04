Perşembe günü yağmur var mı? 7 Mart Perşembe yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, kuvvetli yağmur ve kar yağışına işaret etti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Pazar, İç Anadolu Orta ve Batı Karadeniz'de yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok. Salı günü Ege, Marmara'nın güney ve batısı. Batı Akdeniz'e gelecek kuvvetli yağmur, su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya'da risk var

Önümüzdeki hafta sonu Anadolu'ya yoğun kar yağışı görünüyor. Perşembe günü sıcaklıkların tüm yurtta düşmesiyle Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurtta hava durumu şu şekilde: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.