Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 14:51

Pendikspor - Galatasaray canlı izle şifresiz izle | Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Pendikspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Pendikspor - Galatasaray maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Pendikspor, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Manchester United maçı sonrası rotasını yeniden Süper Lig'e çeviren Galatasaray, üst üste ikinci galibiyet için Pendikspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda tek eksik Davinson Sanchez. Okan Buruk, oyuncularına konsantrasyon uyarısı yaptı. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Pendikspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Pendikspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları

Pendikspor - Galatasaray canlı izle şifresiz izle | Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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Pendikspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçtan beraberlik ile ayrılan Galatasaray, bu müsabakayı kazanıp ligde liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Pendikspor'un tek hedefi ise kendi sahasında 3 puanı almak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 
PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE



PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Galatasaray müsabakası 19.00'da başlayacak. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

PENDİKSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor XI: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil Akbunar, Erencan.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.




GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.

PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK

Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

MUSLERA KART SINIRINDA


Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

WILFRIED ZAHA ÇOK FORMDA

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

LİGDEKİ İLK RANDEVU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

 
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