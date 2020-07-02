PC için tüm GTA San Andreas hileleri
Sizler için klasik bir oyun olan GTA San Andreas hileleri için bir liste hazırladık. PS2 döneminde çıktığı için listede konsol hileleri yok.
GTA San Andreas eski bir oyun olmasına rağmen hala oynanıyor. Özellikle oyunun sunucularında eğlenceli vakitler geçirilebiliyor. Oyunun mekanikleri günümüze göre ne kadar eski kalsa da oynamak isteyebilirsiniz. Oyunda çok fazla hile bulunuyor ve bu yüzden sadece hileler ile eğlenmek daha mantıklı geliyor. Eski günleri yad etmek ve çok fazla zaman harcamak istemiyorsanız hileler ile eğlencenizi katlayabilirsiniz. Sizlere GTA San Andreas hileleri için bir liste hazırladık.
GTA San Andreas hileleri PC'de nasıl girilir?
Oyunun konsol versiyonları PS2 ve Xbox'a ait o yüzden bu versiyonların hileleri bu yazımızda yer almayacak. Onun yerine PC hilelerini aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki hileleri oyun içerisinde klavyeden yazmanız gerekiyor. GTA V'teki gibi bir konsol bulunmuyor, bu yüzden oyun içerisinde hızlı davranmanız gerekiyor.
GTA San Andreas hileleri
GTA San Andreas Araç hileler
GTA San Andreas hileleri PC'de nasıl girilir?
Oyunun konsol versiyonları PS2 ve Xbox'a ait o yüzden bu versiyonların hileleri bu yazımızda yer almayacak. Onun yerine PC hilelerini aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki hileleri oyun içerisinde klavyeden yazmanız gerekiyor. GTA V'teki gibi bir konsol bulunmuyor, bu yüzden oyun içerisinde hızlı davranmanız gerekiyor.
GTA San Andreas hileleri
- HESOYAM – Can, Zırh, 250 bin dolar, Araçları onarır
- BAGUVIX – Sınırsız Can
- CVWKXAM – Sınırsız Oksijen
- LXGIWYL – Silah Seti 1
- PROFESSIONALSKIT – Silah seti 2
- UZUMYMW – Silah seti 3
- STICKLIKEGLUE – Mükemmel yol tutuşu
- ANOSEONGLASS – Andrenalin modu
- FULLCLIP – Sınırsız cephane, Tekrar doldurma yok
- TURNUPTHEHEAT – Aranma seviyesini 2 yıldız artırır
- TURNDOWNTHEHEAT – Aranmanızı sıfırlar
- BTCDBCB – Şişman vücut
- BUFFMEUP – Kaslı vücut
- KVGYZQK – Zayıf vücut
- AEZAKMI – Bir daha aranmazsınız
- BRINGITON – Aranma seviyenizi 6 yıldız yapar
- WORSHIPME – Maksimum Respect
- HELLOLADIES – Maksimum Çekicilik
- VKYPQCF – Maksimum Stamina
- PROFESSIONALKILLER – Tüm silah istatistiklerini Hitman seviyesine getirir
- NATURALTALENT – Tüm araç istatistiklerini maksimum seviyeye getirir
- SPEEDITUP – Fast Motion
- SLOWITDOWN – Slow Motion
- AJLOJYQY – NPC'ler golf sopalarıyla birbirine saldırır
- BAGOWPG – Kelleniz için ödül koyar
- FOOOXFT – Yayalar size saldırır
- GOODBYECRUELWORLD – İntihar
- BLUESUEDESHOES – NPC'ler Elvis modelleri olur
- BGLUAWML – NPC'ler roketler ile birbirine saldırır
- LIFESABEACH – Plaj partisi modu
- ONLYHOMIESALLOWED – Çete üyesi modu
- BIFBUZZ – Çete kontrolü
- NINJATOWN – Ninja teması
- BEKKNQV – Kadınlar sizinle konuşur
- KANGAROO – Mega Zıplama
- STATEOFEMERGENCY – İsyan modu
- CRAZYTOWN – Eğlence evi modu
- SJMAHPE – Herhangi bir kişiyi iyileştirir
- CPKTNWT – Tüm araçları patlatır
- WHEELSONLYPLEASE – Görünmez araba
- ZEIIVG – Tüm trafik ışıkları yeşil olur
- YLTEICZ – Agresif sürücüler
- LLQPFBN – Pembe arabalar
- IOWDLAC – Siyah arabalar
- EVERYONEISPOOR – Tüm araçlar kötü görünür
- EVERYONEISRICH – Tüm araçlar hızlı olur
- CHITTYCHITTYBANGBANG – Uçan arabalar
- FLYINGFISH – Botlar uçar
- JCNRUAD – Araçlar kolayca patlar
- SPEEDFREAK – Tüm araçlara nitro verir
- BUBBLECARS – Araçların yerçekimini azaltır
- OUIQDMW – Araç sürerken kolayca hedef almanızı sağlar
- GHOSTTOWN – Trafikteki araç sayısını azaltır
- FVTMNBZ – Tüm araçlar kırsaldakilere benzer
- BMTPWHR – Tüm araçlar ve NPC'ler kırsaldakilere benzer
GTA San Andreas Araç hileler
- ROCKETMAN – Jetpack verir
- IWPRTON – Rhino verir
- AIYPWZQP – Paraşüt verir
- OLDSPEEDDEMON – Bloodring Banger verir
- JQNTDMH – Rancher verir
- VROCKPOKEY – Yarış arabası verir 1
- VPJTQWV – Yarış arabası verir 2
- WHERESTHEFUNERAL – Romero verir
- CELEBRITYSTATUS – Stretch verir
- TRUEGRIME – Çöp kamyonu verir
- RZHSUEW – Caddy verir
- JUMPJET – Hydra verir
- KGGGDKP – Vortex Hovercraft verir
- OHDUDE – Hunter verir
- FOURWHEELFUN – Quad verir
- AMOMHRER – Tanker kamyonu verir
- ITSALLBULL – Dozer verir
- FLYINGTOSTUNT – Stunt uçağı verir
- MONSTERMASH – Monster verir
- PLEASANTLYWARM – Güneşli hava
- TOODAMNHOT – Çok güneşli hava
- ALNSFMZO – Bulutlu hava
- AUIFRVQS – Yağmurlu hava
- CFVFGMJ – Sisli hava
- YSOHNUL – Saat hızlı akar
- NIGHTPROWLER – Her zaman gece yarısı olur
- OFVIAC – Gökyüzü her zaman kızıl olur
- SCOTTISHSUMMER – Fırtınalı hava
- CWJXUOC – Kum fırtınası
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