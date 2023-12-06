Haber Tarihi: 06 Aralık 2023 16:30 - Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 16:30

Pazartesi zikirileri 2023: Pazartesi günü okunacak esmalar, duaların anlamları ve faziletleri

Pazartesi zikirilerini sizler için derledik. Pazartesi günü dinende önemli günler arasındadır. Bunun nedeni peygamber efendimize vahiy geldiğinde günlerden pazartesi olmasıdır. Pazartesi günü okunacak Allah'ın isimleri ile hayatınıza güzel etkileşimler sağlayabilirsiniz. İşte Pazartesi günü okunacak esmalar, duaların anlamları ve faziletleri

Pazartesi zikirileri 2023: Pazartesi günü okunacak esmalar, duaların anlamları ve faziletleri
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Pazartesi gününün yıldızı aydır.Hayırlı ve mübarek bir gündür.Ayın yeri dünya yörüngesinde,gözle görülebilmektedir.

Yüce Allah bütün bitkileri pazartesi günü yaratmıştır.Pazartesi günü İbrahim Aleyhisselâm'a  mahsus bir gündür.Peygamber Efendimiz(S.A.V) bu günün gecesinde dünyaya gelmiştir.

Bu gün alışveriş yapmak,şirket  kurmak,yeni bir işe başlamak,bağ bahçe dikmek,kumaş biçmek,bir yerden bir yere nakletmek,traş olmak,bu günün ikindi vaktinden sonra tırnak kesmek hoş ve uğurludur.
Pazartesi Günü Okunacak Dualar
 Pazartesi gecesi okunacak dilek duaları arasında güvende hissetmek aynı zamanda kötü hastalıklara düşmemek için okunan esmalar arasında yer alır. Dua ederek bütün hastalıklardan, kötü insanlardan ve güvensizlik hissinden kurtulamayabiliriz. Ancak güvende olmak için pazartesi akşamları dua etmek, dileklerimizi ve isteklerimizi Allah'ın huzuruna sunmak yardımcımız olacaktır. Pazatesi okunacak dua, bizleri daha huzurlu hissettirecektir 

136 kere zikir edilerek ya Mü'min duasının edilmesi, kötü hastalıkların vereceği etkilerden korunmak ve kötü hastalıklardan korunmak için yardımcı olacaktır. Pazartesi  okunacak dua oku ve sana sunulan nimetlere her zaman şükür etmesini bil. O zaman Ya Mü'min duası da seni güvende hissettirecektir.

 
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