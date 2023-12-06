Pazartesi zikirileri 2023: Pazartesi günü okunacak esmalar, duaların anlamları ve faziletleri

Pazartesi gününün yıldızı aydır.Hayırlı ve mübarek bir gündür.Ayın yeri dünya yörüngesinde,gözle görülebilmektedir.

Yüce Allah bütün bitkileri pazartesi günü yaratmıştır.Pazartesi günü İbrahim Aleyhisselâm'a mahsus bir gündür.Peygamber Efendimiz(S.A.V) bu günün gecesinde dünyaya gelmiştir.

Bu gün alışveriş yapmak,şirket kurmak,yeni bir işe başlamak,bağ bahçe dikmek,kumaş biçmek,bir yerden bir yere nakletmek,traş olmak,bu günün ikindi vaktinden sonra tırnak kesmek hoş ve uğurludur.

Pazartesi gecesi okunacak dilek duaları arasında güvende hissetmek aynı zamanda kötü hastalıklara düşmemek için okunan esmalar arasında yer alır. Dua ederek bütün hastalıklardan, kötü insanlardan ve güvensizlik hissinden kurtulamayabiliriz. Ancak güvende olmak için pazartesi akşamları dua etmek, dileklerimizi ve isteklerimizi Allah'ın huzuruna sunmak yardımcımız olacaktır. Pazatesi okunacak dua, bizleri daha huzurlu hissettirecektir136 kere zikir edilerek ya Mü'min duasının edilmesi, kötü hastalıkların vereceği etkilerden korunmak ve kötü hastalıklardan korunmak için yardımcı olacaktır. Pazartesi okunacak dua oku ve sana sunulan nimetlere her zaman şükür etmesini bil. O zaman Ya Mü'min duası da seni güvende hissettirecektir.