Paris 2024 Olimpiyat oyunları ne zaman başlıyor?

Fransa'da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda 32 branşta mücadele yaşanacak. 35 yarışma tesisinde yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olimpiyatlarda bu yıl 28 spor dalına ek olarak , break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış gibi alternatifler yer alacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Kota alan sporcu listesi güncelleniyor. Londra 2012'den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak. Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlarda mücadele edecek kadrosu belli oldu. Peki Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Paris Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin internet sitesinde yayımlanan Paris 2024'e kota kazanan sporcular listesinin güncellenmiş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyatları'nda grup aşamasında üç maç oynayacak. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı

10.00: Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00:Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-İtalya