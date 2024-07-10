Haber Tarihi: 10 Temmuz 2024 12:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 12:23

Paris 2024 Olimpiyat oyunları ne zaman başlıyor?

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyatları için heyecanlı geri sayım başladı. 32 farklı ana spor dalında birbirinden iddialı yarışmacılar ülkelerini temsil edecek. Geride bıraktığımız 2020 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda 13 isim ülkemize madalya kazandırmıştı. Bu yıl düzenlenecek Olimpiyatlarda yaklaşık 10.500 sporcu yer alacak. Peki Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte, Yaz Olimpiyatları'na ilişkin bilgiler…

Paris 2024 Olimpiyat oyunları ne zaman başlıyor?
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Fransa'da düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda 32 branşta mücadele yaşanacak. 35 yarışma tesisinde yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olimpiyatlarda bu yıl 28 spor dalına ek olarak , break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış gibi alternatifler yer alacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Kota alan sporcu listesi güncelleniyor. Londra 2012'den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak. Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlarda mücadele edecek kadrosu belli oldu. Peki Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

PARİS YAZ OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Paris Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin internet sitesinde yayımlanan Paris 2024'e kota kazanan sporcular listesinin güncellenmiş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyatları'nda grup aşamasında üç maç oynayacak. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı

29 TEMMUZ

10.00: Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00:Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00: Türkiye-İtalya

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