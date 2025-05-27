Haber Tarihi: 27 Mayıs 2025 12:03 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 12:03

Papara Kimin? Ahmet Faruk Karslı Kimdir?

Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı kimdir? Papara'ya kayyum atandı mı? Papara hangi bankanın? PPR Holding ile ilişkisi ve son dakika Papara haberleri

Papara Kimin? Ahmet Faruk Karslı Kimdir?
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Ahmet Faruk Karslı, Türkiye gündemini yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Papara adlı elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşunun Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Faruk Karslı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Ahmet Faruk Karslı kimdir? Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Karslı kaç yaşında, ne iş yapıyor?

AHMET FARUK KARSLI KİMDİR?

Ahmet Faruk Karslı, 1987 yılında dünyaya geldi. 17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başarılı bir başlangıç yapan Ahmed F. Karslı, telko, perakende ve fintek gibi farklı sektörlerde girişimlere imza atmış bir iş insanıdır.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO'su olarak görev yaptı. Karslı, Papara'nın büyüme hızı ve vizyonu paralelinde yatırımların ve satın almaların stratejik olarak yönetilmesi ve bir çatı altında toplanması amacıyla 2021 yılında PPR Holding'in kuruluşuna liderlik etti.

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara'da CEO'luk görevini devraldı.

Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ahmed F. Karslı, aynı zamanda serbest avukattır ve farklı sektörlerde birçok şirketin yönetim kurulunda görev almaktadır.

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