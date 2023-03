Oruç nasıl açılır, ne denir? Oruç açarken nasıl niyet edilir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''Kelime anlamı itibariyle bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak anlamına gelen orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Oruçluyken bu ve benzeri anlama gelecek olan davranışlarda bulunan kişinin orucu bozulur. Ağızdan alınan ilaçlar ve kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması orucu bozar. Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu yani istifra ise orucu bozmaz. Aksine böyle bir durumda orucu bozuldu zannedip yeme içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Bu kimseye kefaret değil, gününe gün kaza gerekir. Peygamber Efendimiz (SAV) "Oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez, her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin" ve "Bir kimse oruçlu olduğunu unutup yer içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur.