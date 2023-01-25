Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 11:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 11:05

Oosterwolde Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jayden Oosterwolde transferi

Fenerbahçe, sol beke takviye yapmak için uzun süredir Parma forması giyen Jayden Oosterwolde ile görüşüyor. Sarı-lacivertliler transferde mutlu sona yaklaştığı bildirildi. Peki, Oosterwolde Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

Oosterwolde Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jayden Oosterwolde transferi
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Fenerbahçe'de sol bekte Lincoln ile Alioski'den bekleneni sonucu alamadı. Sarı Lacivertliler, bu bölgeye destek yapmayı planlıyor. Yönetimin, Parma forması giyen Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydettiği bildirildi. 

Oosterwolde Fenerbahçe'ye gelecek mi? 
 Oosterwolde'nin TFF'nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için hazırladığı ek kontenjana yazılabilecek olması, cazibesini artırırken transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan Gazeteci Romano, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Parma'dan Oosterwolde'yi kadrosuna katabileceğine inandığını söyledi ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Jayden Oosterwolde kimdir?

Hollanda'da Zwolle'de Surinam ve Endonezya kökenleriyle doğan Oosterwolde, kariyerine yerel kulüp olan ZAC'te başladı. 2012 yılında Twente'nin akademisine katıldı. Ardından Twente ve Heracles Adademisi'yle sözleşme imzaladı. İki ekibin 21 yaş altı takımlarında oynadı. Ardından Twente ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Temmuz 2020 yılında takıma katıldı. 12 Eylül 2020'de Fortuna Sittard ile oynanan karlışmayla ilk profesyonel maçına çıktı.

1 Ocak 2022'de ise Oosterwolde, İtalya İkinci Ligi ekibi Parma'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

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