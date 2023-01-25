Oosterwolde Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jayden Oosterwolde transferi

Fenerbahçe'de sol bekte Lincoln ile Alioski'den bekleneni sonucu alamadı. Sarı Lacivertliler, bu bölgeye destek yapmayı planlıyor. Yönetimin, Parma forması giyen Oosterwolde transferinde büyük aşama kaydettiği bildirildi.Oosterwolde'nin TFF'nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için hazırladığı ek kontenjana yazılabilecek olması, cazibesini artırırken transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.İtalyan Gazeteci Romano, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Parma'dan Oosterwolde'yi kadrosuna katabileceğine inandığını söyledi ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.Hollanda'da Zwolle'de Surinam ve Endonezya kökenleriyle doğan Oosterwolde, kariyerine yerel kulüp olan ZAC'te başladı. 2012 yılında Twente'nin akademisine katıldı. Ardından Twente ve Heracles Adademisi'yle sözleşme imzaladı. İki ekibin 21 yaş altı takımlarında oynadı. Ardından Twente ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Temmuz 2020 yılında takıma katıldı. 12 Eylül 2020'de Fortuna Sittard ile oynanan karlışmayla ilk profesyonel maçına çıktı.1 Ocak 2022'de ise Oosterwolde, İtalya İkinci Ligi ekibi Parma'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.