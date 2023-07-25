Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu yıl 16 Haziran'da sona erecek. Deprem bölgesinde okulların geç açılması sebebiyle öğrencilerin kayıplarını gidermek amacıyla yazın telafi eğitimi uygulanacak. Dönem sonu yaklaşırken öğrencileri karne heyecanı sardı. Eğitim yılı genellikle Eylül ayında başlarken Haziran ayında sona eriyor. Öğrenciler, en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Yaz tatili bir sonraki eğitim dönemi başlangıcına kadar sürecek. Peki 2023-2024 okullar ne zaman açılacak?MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi: İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.Takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada " 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.