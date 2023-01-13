Okan Buruk'tan 4 farklı taktik!

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde yoluna doludizgin devam ediyor. 39 puanla zirvede olan Sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı ve aynı zamanda en çok skor üreten 3 takımından biri... Her geçen gün ilerleme kaydeden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un stratejisiyle de taktiksel anlamda çeşitlilik kazanmış durumda... Bu durum da Sarı-Kırmızılılar'ın saha içinde farklı formasyonlarla oynamasını sağlıyor. Rakibin oyun planına göre saha içinde farklı dizilimlere yönelen G.Saray, 4-2-3-1'le maçlara başlıyor.



OKAN BURUK'TAN 4 FARKLI TAKTİK



Ancak zaman içinde takım, 4-4-2, 4-1-3-2 ve 2-3-5'e dönebiliyor. Bu şekilde taktiksel anlamda esneklik yakalayan Galatasaray, rakiplerini de şaşırtabiliyor. Beklerini ileri çıkararak, üçüncü bölgede 5 hücum oyuncusuyla rakibe pres yapan Sarı-Kırmızılılar'da Lucas Torreira ile Sergio Oliveira da oyuna derinlik ve genişlik kazandırıyor. Bu da Galatasaray'ın az sayıda oyuncuyla oyun kurmasını sağlıyor. Genel olarak rakibin arka hattının arkasındaki boşluğu kullanan Galatasaray'ın bu sezonki ana taktiklerinden biri bu. Bunu zaman zaman Muslera, zaman zaman Abdülkerim, zaman zaman da Torreira ile Oliveira yapıyor.



ANA ETKENLER GOMIS VE ICARDI



Az pasla sonuca ulaşmak isteyen Galatasaray'da bu sistemin ana etkenleri Gomis ile Icardi... İki oyuncunun indirdiği topları orta saha oyuncuları alıp kanatları savunma arkasına kaçırıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncular tüm bunları yaparken saha içinde de 4 farklı dizilime geçebiliyor. Bu oyunla G.Saray, şu ana kadar maç başına 2.13 xG'den 1.81'lik gol ortalaması yakaladı. Buruk'un bu stratejileriyle maç başına 460.09 pas ortalaması yakalayan Sarı-Kırmızılılar, 153.44'te dikine pas yaptı. Kademeli geçişte de %76.9'luk oran tutturan G.Saray'da savunma anlamında bazı sıkıntılar oluşuyor ama hücum anlamında planlar tıkır tıkır işliyor.





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