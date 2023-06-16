Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi? 2023 Kurban Bayramı'nda üniversite öğrencilerine harçlık iddiası

Öğrencilere bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.Ancak bu iddiaları doğrular nitelikte herhangi bir gelişme ya da açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı."Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.Asgari ücretliler için Bayram ikramiyesi verilmiyor.Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak.Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor.Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.