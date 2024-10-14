Hem ödüle layık görülen kişi hem de kişinin ülkesi için büyük bir onur kaynağı olan Nobel Ödülleri, yıllardır insanlığa hizmet eden kişileri öne çıkarıyor. Bu ödüller kapsamında insanlığa fayda sağlayan birçok yabancı isim gördük.



Nobel Ödülü Kazanan Türkler | 2024





Topraklarımızdan çıkıp bu ödüle layık görülen önemli isimlere bakıyoruz.



1. Orhan Pamuk - Edebiyat (2006)



2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Orhan Pamuk, bu ödülü kazanan ilk Türk yazar olma onurunu taşıyor. Romanlarındaki derin tarihsel temalar, İstanbul'un büyüleyici atmosferini ve Doğu ile Batı arasındaki kültürel çatışmaları ustalıkla ele alması, Pamuk'un dünya çapında tanınmasını sağladı. Özellikle Kar, Benim Adım Kırmızı ve Masumiyet Müzesi gibi eserleri, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. İsveç Akademisi, Pamuk'a ödül verirken "melankolik bir ruhun şehri olan İstanbul'un ruhunu keşfettiği" için bu ödüle layık gördüğünü belirtti.



2. Aziz Sancar - Kimya (2015)



2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, DNA onarımı üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla bu ödüle layık görüldü. Sancar, kanser tedavisinde kullanılabilecek DNA onarım mekanizmalarını çözümleyerek tıp dünyasında çığır açan buluşlara imza attı. Aslen Mardin'in Savur ilçesinden olan Sancar, bilimsel kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor ve North Carolina Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Nobel ödülünü alırken, çalışmasının "insanların DNA'sını onarmasına ve kanser gibi hastalıklarla mücadelede önemli bir katkı sağlayacağına" vurgu yaptı.



3. Daron Acemoğlu - Ekonomi (2024)



2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.



Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.



2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kadınların iş gücündeki yerine ilişkin çalışmalarından dolayı Harvard Üniversitesinde görevli Amerikalı Profesör Claudia Goldin kazanmıştı.