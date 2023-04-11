NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NEDEN YATMADI 2023 - Aile Destek parası ne zaman yatacak?

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Aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, nisan ayına girilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan aile destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yatırılacağı merak edilirken, bir yandan da ödemelerin zamlanıp zamlanmayacağı araştırılıyor. Peki, nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman, zam yapılacak mı?Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta yapılmaya başlamıştı.Nisan ayı aile destek ödemelerinin de önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:450 TL ve altı olanlar 1250 TL alacak.450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemeleriyle ilgili zam konusu henüz gündemde yok.Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.Aile Destek Programına başvuran kişinin;Türk vatandaşı olmaması,Mavi Kart sahibi olması,Yerleşim adresinin yurt dışında olması,18 yaşından küçük olması,Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.Emekli bayram ikramiyesi için beklenen zam haberi sonunda geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılda 2 defa ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını duyurdu.Buna göre 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.Emekli bayram ikramiyesi ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 1000 TL, yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 500 lira bayram ikramiyesi verilecek.Şehit yakınları ve gazilerSSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileriVazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Ölüm aylığı alanlarŞeref aylığı alanlarSosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Geçici köy korucularıKore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Şampiyon sporcular,Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller