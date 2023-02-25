Niğde deprem bölgesi mi? 2023 Niğde'de fay hattı var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Niğde'de fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Niğde deprem bölgesi mi? Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bir deprem de Konya'da oldu. Depremin ardından, yurttaşlar tarafından deprem riski az olarak görülen "Niğde'den fay geçiyor mu" sorusu merak konusu oldu. Niğde'de fay hattı var mı? Niğde deprem bölgesi mi? Niğde'den fay geçiyor mu?Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çopuroğlu, Niğde'nin 4 ayrı aktif fay hattının üzerinde bulunduğunu belirterek, faylardaki uzun yıllar süren sessizliğin hayra alamet olmadığını söyledi.Prof. Dr. Çopuroğlu, Niğde bölgesinde Türkiye'nin en büyük 4 fay hattı olduğunu, bunlardan ilkinin Adapazarı ve Erzincan depremlerine neden olan Kuzeydoğu Anadolu fay hattı, ikincisinin İskenderun'dan doğuya doğru uzanan Doğu Anadolu Fay hattı, üçüncüsünün Niğde bölgesinde yer alan Adana ve Mersin'den başlayarak Gülek Boğazından geçip Develi, Kayseri ve Niğde üzerinden Erzincan'a uzanan Ecemiş Fay kuşağı, dördüncüsünün ise Şereflikoçhisar'dan başlayarak Niğde-Bor'a kadar uzanan Tuz Gölü fay hattı olduğunu ifade etti.TMMOB jeoloji mühendisleri odası Konya şubesinin açıkladığı Niğde depremi ve Konya'nın depremselliği detaylarında şu ifadeler yer almakta:Konya ili çevresinde çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyele sahip birçok fay hatları yanı başımızdan hatta şehrimizin içinden geçmektedir. Bu fay hatlarını sayacak olursak Bölgesel ölçekli olarak Akşehir, Tuzgölü ve Ecemiş Fay zonları, Ova havza sınırlarını kapsayan Konya Fay Zonu, Karaaömerler Fayı, Divanlar-Altınekin Fayları, Göçü Fayı, Cihanbeyli, Ilgın, Altınekin vb. Gibi fay zonları bulunmaktadır.Akşehir fay zonu genelde kuzeybatı-güneydoğu gidisli 450 km uzunluğunda 2-7 km genişliğinde verev atımlı normal faydı. Akşehir fay zonunun en belirgin olduğu alan Doğanhisar-Akşehir-Çay ve Afyon arasıdır.100-120 km uzunluk sunan AFZ'nun kuzeydoğu bloku düşerek Akşehir-Afyon çöküntü havzasını (grabeni), güneybatı bloku da yükselerek Sultandağı yükselimini (horstunu) oluşturmuştur. Aletsel dönem içinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akşehir Fay zonunun da içinde yer bölgede1900-2016 yılları arasında büyüklüğü M:5 den büyük 9 deprem meydana gelmiştir. Akşehir fay zonu üzerinde aletsel dönemde oluşan depremler incelendiğinde bu zon üzerinde 25-30 yılda bir 5,5-6.5 büyüklüğünde bir deprem oluşma riski vardır.Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır. Bu yerleşim alanlarının neredeyse tamamı alüviyal zemin üzerinde kurulmuştur ve yörede su seviyesinin yüksek olması nedeniyle bazı kesimlerde sıvılaşma riski yüksek alanlar da bulunmaktadır. Oluşan depremler genelde orta büyüklükteki depremlerdir. Yörede gelecekte de orta büyüklükte yıkıcı deprem oluşma riski yüksektir.