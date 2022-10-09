Necip Uysal'a 400. maç kutlaması

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın 400'üncü maçını sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı.
Bitexen Giresunspor maçında 75'inci dakikada oyuna girerek siyah-beyazlı formayı 400'üncü kez giyen Necip Uysal'ın fotoğrafının kullanılarak yapılan paylaşımda, "Şanlı şerefli formamız ile tam 400 maç. Kaptan Necip Uysal." ifadeleri kullanıldı.
Bitexen Giresunspor maçında 75'inci dakikada oyuna girerek siyah-beyazlı formayı 400'üncü kez giyen Necip Uysal'ın fotoğrafının kullanılarak yapılan paylaşımda, "Şanlı şerefli formamız ile tam 400 maç. Kaptan Necip Uysal." ifadeleri kullanıldı.
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