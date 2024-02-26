Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 09:25 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 09:25

Narlıdere metrosu durakları: Narlıdere metrosu açıldı mı?

İzmir Büyükşehir Belediye'si, 287 milyon euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nu bugün açıyor.

Narlıdere metrosu durakları: Narlıdere metrosu açıldı mı?
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Saat 16.30'da başlayacak açılış töreni için Balçova İstasyonu üzerinde DJ Ersin Şov ve Haluk Levent konseri için sahne kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış hazırlıklarını yerinde inceledi ve İzmirlilere çağrıda bulundu.

Sefer aralığı 15 dakika

Narlıdere Metrosu'nun ön işletim sürecinde nasıl çalışacağı da belli oldu. Narlıdere güzergahındaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında ön işletim sürecinde 15 dakikalık sefer planı uygulanacak. İlerleyen dönemde bu sürenin kısalması planlanıyor.

7 istasyondan oluşuyor

Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yer alıyor.
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