Haber Tarihi: 26 Mart 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 15:32

Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisi sosu neden yasaklandı?

Nar ekşisi yasaklandı mı sorusu Resmi Gazete yayınlanan karardan sonra gündeme geldi. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak. Arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak. Peki, nar ekşisi sosu neden yasaklandı?

Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisi sosu neden yasaklandı?
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşisi sosu neden yasaklandı?

NAR EKŞİSİ YASAKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BU ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

SON TARİH 30 HAZİRAN 2024

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

NAR EKŞİSİ SOSU NEDEN YASAKLANDI?

Bu ürünlere getirilen yasak, nar ekşisi izlenimi veren ancak narın yanı sıra başka bileşenler de içeren ürünlerin yeni düzenlemeye uygun olmamasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda iç piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 30 Haziran 2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.
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