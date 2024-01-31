Mustafa Sarıgül Ordu Belediye Başkanı adayı mı oldu?

Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den İstanbul Şişli Belediye Başkanı adayı olmuştu. Ancak, seçimi CHP'li Muammer Keskin kazanmıştı.

Sarıgül, 2004-2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yapmıştı.

CHP Ordu İl Teşkilatı, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek Sarıgül'ün CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması talebini iletti. Özel da bu talebe olumlu yaklaştı. Özel, "Adaylığı önünde bir engel yok. Birkaç içinde açılama yaparız." ifadelerinde bulundu.