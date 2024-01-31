Mustafa Sarıgül Ordu Belediye Başkanı adayı mı oldu?

Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den İstanbul Şişli Belediye Başkanı adayı olmuştu. Ancak, seçimi CHP'li Muammer Keskin kazanmıştı.Sarıgül, 2004-2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yapmıştı.CHP Ordu İl Teşkilatı, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek Sarıgül'ün CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması talebini iletti. Özel da bu talebe olumlu yaklaştı. Özel, "Adaylığı önünde bir engel yok. Birkaç içinde açılama yaparız." ifadelerinde bulundu.
Mustafa Sarıgül'ün Ordu'dan aday olmayı sıcak baktığı öğrenildi. Sarıgül, birkaç gün önce CHP Ordu heyetiyle yaptığı görüşmede, "Ordu için hazırım, benim açımdan hiçbir engel yok yeter ki Genel Başkanım Özgür Özel onaylasın" dediği öğrenildi. CHP İl başkanlığı tarafından bir kaç günce yapılan açıklamada Sarıgül'ün belediye başkanı olduğu dönemde her fırsatta söylediği 'Türküm, Doğruyum, Orduluyum' cümlesi hatırlatılmıştı.
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