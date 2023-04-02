MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

MSÜ soruları ve cevapları sınav katılımcılarının gündeminde yer alıyor. 2 Nisan 2023 Pazar yani bugün düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken TSK bünyesinde hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tarafından sınav sonrasında cevap anahtarı araştırmaları başlayacak. İşte 2023 MSÜ soruları ve cevapları merak edilen bilgiler...ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre MSÜ sınav sorularının 2 Nisan Pazar günü erişime açılması bekleniyor.Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi KontrolSistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işlemehttps://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.