Motorin ve benzine zam-indirim var mı? 26 Nisan 2024

Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Bezine indirim olacak mı, var mı ? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, benzin, motorin fiyatları.
MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?
Motorine 25 Nisan Perşembe saat 00.00 itibariyle 1 lira 17 kuruş indirim uygulandı.
BENZİNE İNDİRİM VAR MI?
Şu an için benzin indirimine dair bir bilgi bulunmuyor.
26 NİSAN 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43 lira 49 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 40 lira 93 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22 lira 47 kuruş
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43 lira 58 kuruş
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı: 41 lira
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22 lira 47 kuruş
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 44 lira 42 kuruş
Ankara'da motorin litre fiyatı 41 lira 88 kuruş
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22 lira 37 kuruş
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 44 lira 68 kuruş
İzmir'de motorin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22 lira 01 kuruş
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