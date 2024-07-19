Haber Tarihi: 19 Temmuz 2024 12:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 12:32

Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak? 2024

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Piyasaların gözü, Moody's'in kararına çevrilmişken yatırımcıların odağında "Moody's'in kararı ne olacak, Türkiye'nin kredi notu saat kaçta açıklanacak" sorusu yer alıyor. Kredi notunun artılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Moody's Türkiye kredi notu ne zaman açıklanacak? 2024
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Fitch, Moody's, S&P'nin ardından gözler Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kararına çevrildi. Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini paylaşacak.

Ocak ayında Türkiye ile ilk raporunu yayınlayan Moody's, B3 olan kredi notunu değiştirmemiş ancak görünümü durağandan pozitife yükseltmişti. Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtilmişti. Peki, Moody's'in kararı ne olacak? Türkiye'nin kredi notu saat kaçta açıklanacak?

Moody's Türkiye'nin kredi notunu saat kaçta açıklayacak?
Moody's'in Türkiye'nin notu ve görünümünü saat 23:30'dan sonra açıklaması bekleniyor.

Türkiye'nin kredi notu ne olacak?
Türkiye'nin kredi notu, Moody's cephesinde diğer kredi kuruluşlarının gerisinde kalmış durumda. Piyasalarda en az bir kademe not artışı olacağı bekleniyor. Beklentiler iki kademe not artışı olabileceğini de gösteriyor.

Moody's'in kararı neden önemli?
Kredi kuruluşlarının değerlendirmeleri doğrudan yatırımlar için oldukça önemli görülüyor. Şirketler ve fonlar bir ülkeye yatırım yapmak için kredi derecelendirme kuruluşlarını izliyor. Yatırımcılar, en az 2 kuruluşun yatırım yapılabilir seviyede not vermesi şartını arıyor.

Moody's kredi notu anlamları
Moody's, en yüksek kredi derecesini "Aaa", yüksek kredi seviyelerini ise "Aa1, Aa2, Aa3" notlarıyla ifade ediyor. İyi kredi derecesi olan "A1, A2, A3", ülkenin finansal taahhütleri karşılamak için güçlü kapasitesi olduğunu ancak olumsuz ekonomik koşullardaki değişimlere karşı duyarlı olduğunu belirtiyor.

Yatırım yapılabilir bir görünüme sahip olan ülkelerin notları "Baa1, Baa2, Baa3" ile gösteriliyor.

"Ba1, Ba2, Ba3" kredi notları ise yatırımcılar tarafından algılanan en yüksek riskli not. Spekülatif değer taşıyan ve yatırım yapılamaz durumda olan finansal varlıklar için ise "B1, B2, B3", "Caa, Caa3, Ca" ve "D" sembolleri kullanılıyor.
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