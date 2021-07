Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi RS:X kadın sınıfında temsil edecek milli yelkenci Dilara Uralp, Tokyo'daki en büyük hedefinin madalya yarışında mücadele etmek olduğunu söyledi.



2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından ikinci kez Tokyo'da mücadele edecek Dliara Uralp, AA muhabirine, iyi bir antrenman süreci geçirdiğini belirtti.



Son olarak İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2021 İspanya Rüzgar Sörfü Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini hatırlatan 25 yaşındaki milli sporcu "Oradaki derecem motivasyon oldu aslında. Şu anda her şey güzel gidiyor." dedi.



Dilara Uralp, Tokyo Olimpiyatları öncesinde her şeyin planladığı gibi gittiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Tokyo'daki en büyük hedefim madalya yarışında mücadele etmek. Madalya yarışı ilk 10 oluyor, ilk 10'da olursanız son gün madalya yarışında yarışıyorsunuz. Aslında en önemli şey orada yarışabilmek."



Kovid-19 salgınında motivasyon olarak zor bir süreç yaşadığını, ilk dönemde evde kuvvet antrenmanları yaptığını kaydeden Dilara Uralp, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her gün antrenmanlara devam edebildim. Daha sonra milli sporculara izin çıktı, böyle olunca kulübe gelip en azından denizde antrenmanlarıma devam edebildim. Tek başınıza ne kadar iyi oluyor ama tabi ki bu şekilde devam ettim. Yarışlar ve kamplar iptal oldu ama tüm sporcular çok zorluydu. Ben de elimden gelen her şeyi yaptım bu süreçte."



Dilara Uralp, yelkende 8 sporcuyla Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacaklarını belirterek, "Güzel bir ekiple gideceğiz." ifadesini kullandı.



Genç yelkencilerin de çok başarılı sonuçlara imza attığını hatırlatan Dilara Uralp, "Gençler çok iyi yetişiyor. çok iyi antrenmanlar yapıyor. Türkiye'nin seviyesi de artacak, diğer yelken branşlarında da öyle, iyiye gidiyoruz." diye konuştu.