MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 2021 SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN...

Milli Piyango bilet no ile Yılbaşı ikramiye sorgulama sayfası tüm sorularınızın cevabını vermeye hazır. 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralar heyecan yaratıyor. Satın aldığınız Milli Piyango biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını hemen sorgulayabilirsiniz. 2021 yılı Milli piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralarla ilgili sonuçlar, detaylar... 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma günü Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına, kazanan numaralara, amorti çıkan biletlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız milli piyango bilet sorgulama, kazanan numaralar ve diğer detaylarla ilgili bilgiler haberimizde!Milli Piyango bileti aldığınızda üzerinde seri numarası olduğunu göreceksiniz. Bu sayılar bilete özeldir ve çekilişler gerçekleştirildiğinde bu rakamlar üzerinden kazanan şanslı numaralar belli olmaktadır. Biletlerin üzerinde yer alan seri numarasının son rakamına göre ve 2, 3, 4, 5 ile 6 bilen rakamlarına göre ikramiye tutarları değişmektedir. Büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi bunlar üzerinden belirlenmektedir.Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştikten sonra bilet sorgulama işlemleri için iki farklı yöntem mevcuttur. Bunlardan bir tanesi bilet numarası girerek, sorgulama motoru (programı) ekranı üzerinden bilet sorgulama yöntemidir. Bir diğer yöntem ise sıralı tam liste üzerinden bilet numaranızı arayarak bulma yöntemidir.Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi gerçekleştikten sonra http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php sayfasından sıralı tam liste ekranına ulaşabileceğiniz gibi, bilet numarası ile online sorgulama ekranına da ulaşabilirsiniz. Biletinizi sorgulamak ve sonuçları öğrenmek için tek yapmanız gereken şey bilet numaranızı arama kutucuğuna yazmak ve "Bileti Sorgula" butonuna tıklamaktır.Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları, Milli Piyango idaresi tarafından açıklanmaktadır. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaraları, çekiliş sonrası hemen öğrenebilmektesiniz. http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php adresinden Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan numaralarına anında ulaşabilirsiniz. Milli piyango yılbaşı biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını anında sorgulayabilirsiniz.Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan bilet, Türkiye genelinde merak edilmekte. Her yıl yapılan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu yılda dağıttığı ikramiyelerle birçok kişinin hayatını değiştirecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan bilet numarasını sonuç sayfasından öğrenebilirsiniz.Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları, büyük ikramiye kazanamayanların tek umudu olmaktadır. Satın aldığınız Milli piyango yılbaşı biletine amorti çıkıp çıkmadığını anında kontrol edebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ilk olarak amorti kazanan numaralar açıklanmaktadır. Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamlarını, MPİ.gov.tr'den öğrenebilirsiniz.Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu. Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.Milli Piyango biletlerinin son rakamına göre verilen ikramiye türü "Amorti" olarak bilinmektedir. Yılbaşı çekilişi gerçekleştirilirken amorti için 2 farklı rakam çekilmektedir. Bu 2 rakamdan bir tanesi biletinizin son rakamındaki sayı ile uyuşuyorsa amorti bilet kategorisine girmektedir. Milli Piyango biletinizi fiziki olarak satın aldıysanız, ödeme alacağınız Milli Piyango İdaresi (millipiyango.gov.tr) ve Milli Piyango Online () sitesinde yer alan bayilere götürdüğünüzde bileti satın alırken ödediğiniz tutar ne ise aynı tutarı iade alabilirsiniz.2021 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet aldıysanız ve amorti tutturduysanız 25 TL, yarım bilet için amorti tutturduysanız 50 TL ve tam bilet alıp amorti kazandıysanız 100 TL ödeme alabilirsiniz.2021 Yılbaşı çekilişi için toplam ikramiye tutarı 563 Milyon 400 Bin TL, büyük ikramiye tutarı ise 100 Milyon TL olarak belirlenmiştir.Toplamda dağıtılacak ikramiye adedi ise 2.950.906 olarak belirtilmiştir. İkramiye adetleri, miktarlar ve tutarlar alttaki gibidir.İkramiye Tutarı: 100.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 100.000.000 TL, İkramiye Adedi = 1 Adetİkramiye Tutarı: 20.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 10.000.000 TL, İkramiye Adedi = 2 Adetİkramiye Tutarı: 10.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 1.000.000 TL, İkramiye Adedi = 10 Adetİkramiye Tutarı: 3.600.000 TL, İkramiye Miktarı: 120.000 TL, İkramiye Adedi = 30 Adetİkramiye Tutarı: 1.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 10.000 TL, İkramiye Adedi = 100 Adetİkramiye Tutarı: 1.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 5.000 TL, İkramiye Adedi = 200 Adetİkramiye Tutarı: 500.000 TL, İkramiye Miktarı: 1.000 TL, İkramiye Adedi = 500 Adetİkramiye Tutarı: 5.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 500 TL, İkramiye Adedi = 10.000 Adetİkramiye Tutarı: 16.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 400 TL, İkramiye Adedi = 40.000 Adetİkramiye Tutarı: 60.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 300 TL, İkramiye Adedi = 200.000 Adetİkramiye Tutarı: 140.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 200 TL, İkramiye Adedi = 700.000 Adetİkramiye Tutarı: 200.000.000 TL, İkramiye Miktarı: 2.000.000 TL, İkramiye Adedi = 2.000.000 Adetİkramiye Tutarı: 6.300.000, İkramiye Miktarı: 100.000, İkramiye Adedi = 63 Adet Teselli İkramiyesiMilli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.Yılbaşı özel çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan ve büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.Sisal Şans'ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içinde yer alacak ve Şans Merkezi'ndendek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.