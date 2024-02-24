Milli okçu Hazal Burun, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda Hazal Burun, makaralı yay finalinde bir diğer milli sporcu Hatice Köse'yle karşılaştı.



Karşılaşmayı 148-143 kazanan Hazal Burun Avrupa şampiyonu olurken, Hatice Köse de gümüş madalya elde etti.





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