Milli okçu Hazal Burun, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli okçu Hazal Burun, 21 yaş altı kategorisinde Hırvatistan'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli okçu Hazal Burun, Avrupa Şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 17:59
Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda Hazal Burun, makaralı yay finalinde bir diğer milli sporcu Hatice Köse'yle karşılaştı.

Karşılaşmayı 148-143 kazanan Hazal Burun Avrupa şampiyonu olurken, Hatice Köse de gümüş madalya elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery