Milli atlet Alperen Acet, Slovakya'da birinci oldu

Slovakya'daki JBL Atlama Festivali isimli etkinlikte mücadele eden milli atlet Alperen Acet, erkekler yüksek atlamada birinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki yarışmaya katıldı.



Alperen, Kösice kentinde düzenlenen organizasyonda son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Gianmarco Tamberi'nin de aralarında bulunduğu isimlerle yarıştı.



26 yaşındaki milli sporcu, 2,27 metrelik atlayışıyla İtalyan Tamberi'nin 4 santimetre önünde birinciliği elde etti.



Dilek Koçak, 800 metreyi 2 dakikanın altında koştu



Challenger kategorisindeki Uluslararası Nembro yarışmasına katılan Dilek Koçak ise Türk atletizmi açısından önemli bir başarıya ulaştı.



İtalya'nın Nembro kasabasında düzenlenen organizasyondaki 800 metre yarışını 1:59.94'lük derecesiyle kazanan Dilek, bu mesafeyi 2 dakikanın altında koşan ilk Türk kadın atlet oldu.



18 yaşındaki Dilek, 1:59.30 olan Paris 2024 Olimpiyatları barajına da oldukça yaklaştı.





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