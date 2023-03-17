Haber Tarihi: 17 Mart 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 14:36

Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? 2023 seçimleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde uygulanacak "Seçim takvimi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takvimine göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 19 Mart'ta başlayacak. YSK, cumhurbaşkanı adaylarını 31 Mart'ta ilan edecek. Milletvekili aday listeleri ise 9 Nisan'a kadar YSK'ya verilecek ve YSK, milletvekili kesin aday listelerini 19 Nisan'da ilan edecek. Peki, Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? İşte detayalar...

Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? 2023 seçimleri
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Cumhurbaşkanı seçiminde 14 Mayıs'ta yapılacak ilk tur oylamasında, adaylardan birinin seçilebilmesi için, geçerli oyların yarısından bir fazlasını alması gerekiyor. Bunun olmaması halinde ilk turda en çok oyu alan iki aday, seçimin ikinci turuna katılmaya hak kazanacak. YSK'nın belirlediği takvime göre ikinci tur oylama 28 Mayıs'ta yapılacak ve bu turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? 
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

31 Mart Cuma

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Ön seçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da YSK tarafından itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmeler il seçim kurullarınca tamamlanacak. İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler YSK'ya gönderilecek. YSK tarafından ön seçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneği ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilecek.

9 Nisan Pazar

Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi 17.00'de sona erecek. YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.


Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK'ya bildirecek.

15 Nisan Cumartesi

YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

17 Nisan Pazartesi

İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere YSK'ya bildirilecek. İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı YSK'ya yapılacak itirazlara ilişkin süre sona erecek.

18 Nisan Salı

Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00'de kura çekilecek. Davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekimi yapılacak. Kura tutanağı aynı gün en seri şekilde YSK'ya bildirilecek.

Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların YSK tarafından karara bağlanacak. Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre saat 15.00'te sona erecek.

19 Nisan Çarşamba

YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.
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