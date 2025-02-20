Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 09:55 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 09:55

Microsoft kuantum çip Majorana 1'i tanıttı: Majorana nedir?

Microsoft, kuantum bilgisayar dünyasında çığır açacak yepyeni bir işlemci tanıttı: Majorana-1. Bu çip, hata toleransı yüksek ve ölçeklenebilir bir kuantum bilgisayar inşa etme yolunda kritik bir adım olabilir. İşte detaylar...

Microsoft kuantum çip Majorana 1'i tanıttı: Majorana nedir?
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Microsoft'un geliştirdiği Majorana-1, geleneksel kuantum bilgisayarlardan farklı olarak topolojik kübitler kullanıyor. Bu kübitler, kuantum bilgilerini daha uzun süre koruyarak hata oranını minimuma indiriyor. Şirket, bu çipi üretirken "topokonduktör" adı verilen yeni nesil bir malzemeden yararlandığını duyurdu.

MAJORANA ZERO MODES TEKNOLOJİSİ

Bu devrim niteliğindeki işlemcinin en dikkat çeken özelliği, "Majorana Zero Modes (MZM)" olarak bilinen özel parçacıkları kullanması. MZM'ler, kuantum bilgiyi daha kararlı bir şekilde saklamaya ve işlem yapmaya olanak tanıyor. Microsoft'un topolojik süper iletkenleri, elektronları belirli bir düzende yönlendirerek kuantum hesaplamalarda stabiliteyi artırıyor.

GELECEĞİN KAPILARINI ARALIYOR

Microsoft, Majorana-1'in yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Hedefleri arasında milyonlarca kübit kapasitesine sahip kuantum işlemciler geliştirmek bulunuyor. Şirket, ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından düzenlenen kuantum bilgisayar yarışında finale kalan iki şirketten biri olmayı başararak bu alandaki iddiasını kanıtladı.

KUANTUM BİLGİSAYARLARIN ETKİSİ NELER OLACAK?

Önümüzdeki birkaç yıl içinde hata toleranslı kuantum bilgisayar prototipini tamamlamayı hedefleyen Microsoft, bu teknolojinin kimya, ilaç geliştirme, malzeme bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda devrim yaratabileceğini öngörüyor. Kuantum hesaplamanın ticari kullanıma sunulmasıyla bilim dünyasında büyük ilerlemeler yaşanabilir.

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