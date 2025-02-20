Microsoft kuantum çip Majorana 1'i tanıttı: Majorana nedir?

Microsoft'un geliştirdiği Majorana-1, geleneksel kuantum bilgisayarlardan farklı olarak topolojik kübitler kullanıyor. Bu kübitler, kuantum bilgilerini daha uzun süre koruyarak hata oranını minimuma indiriyor. Şirket, bu çipi üretirken "topokonduktör" adı verilen yeni nesil bir malzemeden yararlandığını duyurdu.

Bu devrim niteliğindeki işlemcinin en dikkat çeken özelliği, "Majorana Zero Modes (MZM)" olarak bilinen özel parçacıkları kullanması. MZM'ler, kuantum bilgiyi daha kararlı bir şekilde saklamaya ve işlem yapmaya olanak tanıyor. Microsoft'un topolojik süper iletkenleri, elektronları belirli bir düzende yönlendirerek kuantum hesaplamalarda stabiliteyi artırıyor.

Microsoft, Majorana-1'in yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Hedefleri arasında milyonlarca kübit kapasitesine sahip kuantum işlemciler geliştirmek bulunuyor. Şirket, ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından düzenlenen kuantum bilgisayar yarışında finale kalan iki şirketten biri olmayı başararak bu alandaki iddiasını kanıtladı.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde hata toleranslı kuantum bilgisayar prototipini tamamlamayı hedefleyen Microsoft, bu teknolojinin kimya, ilaç geliştirme, malzeme bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda devrim yaratabileceğini öngörüyor. Kuantum hesaplamanın ticari kullanıma sunulmasıyla bilim dünyasında büyük ilerlemeler yaşanabilir.