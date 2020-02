Miami Heat, Dwyane Wade'in formasını resmen emekli etti!

Miami Heat, dün gece Dwyane Wade'in 3 numaralı formasını resmen emekliye ayırdı.



South Beach'teki üç günlük bir kutlamanın gösterişli bir ilk gününde, Heat nihayet tüm zamanların efsanelerinden Wade'in forma emekliliğine başladı.



İkonik bir 16 yıllık kariyerin ardından takım, Wade'in 3 numaralı formasını AmericanAirlines Arena'nın tavanına resmen yükseltti.



Etkinlik, şehrin ve tüm Heat organizasyonunun, efsanevi oyuncunun ikonik kariyerini hatırladığı "Flashback" olarak adlandırıldı. Wade'in arkadaşları, ailesi ve eski antrenörleri ve takım arkadaşları da katılımcılar arasındaydı.



2003'TE TAKIMA KATILMIŞTI



Wade, Heat tarafından 2003 yılında beşinci sırada draft edilmişti ve hemen ilk yılında ilk çaylak beşine seçilmişti. Kariyeri oradan sonra yokuş yukarı giden "Flash", daha sonra 2006 NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'e karşı ilk şampiyonluğunu almıştı.



Bu, aynı zamanda takımın da ilk NBA şampiyonluğuydu. Wade Finaller MVP'si seçilmişti ve sonrasındaki sezonlarda da efsanesinin üzerine yazmaya devam etmişti. 2008-09 sezonunda sayı kralı olarak bunu sürdürmüştü.



BIG THREE İLE İKİ YÜZÜK DAHA KAZANDI!



Daha sonra Wade, 2010ların başında Miami'deki tarihi "Big Three"nin bir parçası olmuştu. LeBron James ve Chris Bosh ile birlikte, Wade 2012 ve 2013'te iki şampiyonluk daha kazanmıştı.



13 kez NBA All-Star'ı olan Wade, Heat'in tarihinde birçok rekora imza atmış ve ekip tarihinin sayı, asist, top çalma, denenen ve sokulan şut miktarı ve maç rakamlarında birinci sıraya yükseldi. 1.93m boyundaki oyuncunun, sahanın her iki ucunda da iyi oynadığı biliniyordu. Sadece sekiz kez All-NBA takımında yer almakla kalmadı, aynı zamanda üç kez savunma beşlerine de seçilmişti.



Dwyane Wade sadece Heat'in en iyi oyuncusu olarak değil, aynı zamanda NBA tarihindeki en iyi penetrecilerden ve clutch oyuncularından biri olacak.



İşte Wade için yapılan tören: