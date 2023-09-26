Haber Tarihi: 26 Eylül 2023 11:38 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 11:41

Mevlid Kandili bidat mı? Diyanet, Kandiller bidat mıdır?

Bugün 26 Eylül salı Mevlid Kandil'i. Müslümanlar bugünü dua ve ibadetler idrak edecek. İslam âlimlerinden bazıları mevlidi bid'at sayarak karşı çıkıyorlar. Peki, Mevlid Kandili bidat mı? Diyanet, Kandiller bidat mıdır?

Mevlid Kandili bidat mı? Diyanet, Kandiller bidat mıdır?
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Mevlid Kandil'i bugün araştırılan konuların başını çekiyor. Müslümanların dualar ve ibadetlerle idrak ettiği bugün, İslam alemi için oldukça önemli bir gün. İslam alimlerinin bazıları ise bugüne karşı çıkmışlar, mevlidi bid'at saymışlardır. Peki, Mevlid Kandili bidat mıdır?
Mevlid Kandili bidat mı?

Bidat arapça sonradan ortaya çıkarılan şeyleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Dinde ise bidat, Hz. Muhammed'in (sav) izni olmadan dinde yapılan eklemeleri, değişiklikleri ifade etmek için kullanılır. Bu anlayışa göre, Mevlid ibadetin tersi olarak sonradan dine yapılan bir eklemedir. Yani, kandil kıyamette sevap beklenilmeyen, dünya faydası olarak düşülen bir durumdur.

 

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