Mevlid Kandili bidat mı? Diyanet, Kandiller bidat mıdır?

Mevlid Kandil'i bugün araştırılan konuların başını çekiyor. Müslümanların dualar ve ibadetlerle idrak ettiği bugün, İslam alemi için oldukça önemli bir gün. İslam alimlerinin bazıları ise bugüne karşı çıkmışlar, mevlidi bid'at saymışlardır. Peki, Mevlid Kandili bidat mıdır?Bidat arapça sonradan ortaya çıkarılan şeyleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Dinde ise bidat, Hz. Muhammed'in (sav) izni olmadan dinde yapılan eklemeleri, değişiklikleri ifade etmek için kullanılır. Bu anlayışa göre, Mevlid ibadetin tersi olarak sonradan dine yapılan bir eklemedir. Yani, kandil kıyamette sevap beklenilmeyen, dünya faydası olarak düşülen bir durumdur.