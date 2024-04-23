Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından meraklan beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistler nisan ayı faiz beklentilerini açıkladı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı, 25 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin neredeyse tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir. Bir ekonomist politika faizinin 500 baz puan artırılacağı bir diğer ekonomist faizin 250 baz puan artırılacağı görüşünde. Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti.

Ocak ayında politika faizinin %45'e çıkmasıyla birlikte ise banka yeterli sıkılığa ulaştığını söyledi. Fakat Mart ayında TCMB enflasyon görünümündeki bozulma sebebiyle politika faizini %50 seviyesine yükseltti ve sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti. Böylece toplam sıkılaştırma ise 4,150 baz puana ulaştı. Bu hafta yaptığı bir konuşmada TCMB Başkanı Fatih Karahan hafta başında faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini belirtirken enflasyonun yılsonu %36 tahminine doğru ilerleyeceğini söyledi. Karahan gerekirse yeni adım da atmaya hazır olduklarını da belirtti.

Ankette yer alan soruya cevap veren sekiz ekonomistten beşi yılın geri kalanında faiz artışı beklemediğini belirtti. Uluslararası Para Fonu Dünya Bankası bahar toplantıları kapsamında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye ekonomisinin doğru yolda ve para politikasının tamamen işlevsel olduğunu dile getirirken politika bileşiminin etkilerini görmek ve toplumu genel olarak bu sonuçlara ikna etmek için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda %45 seviyesinde bekleniyor. Anketin ilgili bölümüne yanıt veren dokuz kurumun tahminleri %35 ila %52.5 bandında yer alıyor.

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