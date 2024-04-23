Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 17:22

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne olur?

Nisan ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu merak ediliyor. Merkezi Bankası, beklentilerin üstünde bir seviyede bulunan enflasyonu kontrol altına alabilmek adına geçtiğimiz ay yaptığı faiz arttırma kararı ardından, Nisan ayı faiz kararı yüzde 50'de sabit bırakması yönünde olması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne olur?
Abone Ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından meraklan beklenen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistler nisan ayı faiz beklentilerini açıkladı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı, 25 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE, NE OLUR?

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin neredeyse tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir. Bir ekonomist politika faizinin 500 baz puan artırılacağı bir diğer ekonomist faizin 250 baz puan artırılacağı görüşünde. Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti.

Ocak ayında politika faizinin %45'e çıkmasıyla birlikte ise banka yeterli sıkılığa ulaştığını söyledi. Fakat Mart ayında TCMB enflasyon görünümündeki bozulma sebebiyle politika faizini %50 seviyesine yükseltti ve sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti. Böylece toplam sıkılaştırma ise 4,150 baz puana ulaştı. Bu hafta yaptığı bir konuşmada TCMB Başkanı Fatih Karahan hafta başında faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini belirtirken enflasyonun yılsonu %36 tahminine doğru ilerleyeceğini söyledi. Karahan gerekirse yeni adım da atmaya hazır olduklarını da belirtti.

Ankette yer alan soruya cevap veren sekiz ekonomistten beşi yılın geri kalanında faiz artışı beklemediğini belirtti. Uluslararası Para Fonu Dünya Bankası bahar toplantıları kapsamında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye ekonomisinin doğru yolda ve para politikasının tamamen işlevsel olduğunu dile getirirken politika bileşiminin etkilerini görmek ve toplumu genel olarak bu sonuçlara ikna etmek için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda %45 seviyesinde bekleniyor. Anketin ilgili bölümüne yanıt veren dokuz kurumun tahminleri %35 ila %52.5 bandında yer alıyor.

TCMB 2024 TAKVİMİ

23 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
21 Kasım 2024
26 Aralık 2024
23 Ocak 2025
20 Şubat 2025
20 Mart 2025


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Crystal Palace'nin yıldızı için devler yarışta Arsenal Crystal Palace'nin yıldızı için devler yarışta
Honda Türkiye'den çekildi mi? Ne zaman, neden çekildi? Gündem Honda Türkiye'den çekildi mi? Ne zaman, neden çekildi?
UEFA'dan EURO 2024 hakemleri için açıklama Euro 2024 UEFA'dan EURO 2024 hakemleri için açıklama
Liverpool'a Jota'dan kötü haber! Liverpool Liverpool'a Jota'dan kötü haber!
Liverpool'dan yeni hamle: Slot Liverpool Liverpool'dan yeni hamle: Slot
Inter resmen açıkladı: 'İki transferi bitirdik' Inter Inter resmen açıkladı: "İki transferi bitirdik"
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisine geri mi dönüyor? Gündem Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisine geri mi dönüyor?
İran Federasyonu'ndan, Milli kalecisine flaş ceza Dünya Futbolu İran Federasyonu'ndan, Milli kalecisine flaş ceza
Capello: 'Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil' Dünya Futbolu Capello: "Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süleyman Hurma: "Bizi devlete şikayet ediyorlar''
2
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
3
TFF'den "Süper Lig tescil edilmeyebilir" iddiasına yanıt
4
Bülent Uygun: "Onun bunun çocukları!"
5
Galatasaray'da yeni kaptan: Abdülkerim Bardakcı
6
Beşiktaş'ın transferdeki gözdesi kadro dışı kaldı!
7
Dursun Özbek'ten kulüplere deprem bölgesi için çağrı!

SON HABERLER

yukarı ok