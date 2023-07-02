Merih Demiral'a Inter kancası!

Son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral'ı radarına aldı.



Atalanta, Gasperini'nin gözden çıkardığı 25 yaşındaki savunmacı için transfer tekliflerini kabul etmeye sıcak bakıyor.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre bir başka Serie A ekibi Inter'in, Skriniar'ın PSG'ye transferi, Azpilicueta'nın ise Atletico Madrid'i tercih etmesinden sonra Merih Demiral'ı kıskancına aldığı belirtildi.



Atalanta'nın geçtiğimiz günlerde Kolasinac ile anlaşma sağlamış bunun yanı sıra Becao ve Bakker gibi isimleri de gündemine almıştı.



Savunma rotasyonunda geri plana düşen Merih Demiral'ın önümüzdeki süreçte Inter'e transfer olacağı ve temasların sürdüğü aktarıldı.



İTALYA'DA 4.TAKIMI OLACAK



25 yaşındaki Milli futbolcu İtalya Serie A'da daha önce Juventus ve Sassoulo'da da forma giymişti.



Atalanta, 2021 yılında kiraladığı Merih Demiral'ın bonservisini sezon başında 21 milyon euro karşılığında satın almıştı.













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