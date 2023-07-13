Menzil şeyhi Seyyid Abdulbaki el Hüseyni öldü: Menzil tarikatı şeyhi öldü mü, neden öldü, yenisi kim olacak?

"Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.74 yaşında olan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz Çarşamba günü hayatını kaybeden Abdülbaki Erol için taziye mesajı yayımladı.Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.Erol'un cenazesi 14 Temmuz Cuma günü defedilmek üzere Adıyaman'daki Menzil köyüne götürüldü.Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti.Tarikat üyelerinin "gavs" olarak adlandırdığı Erol'un ölümü, cemaatin sosyal medya hesabından "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün saat 14.10 itibarıyla ahirete irtihal etmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.Erol, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.Menzil'in yayın organı Semerkand TV'den yapılan açıklamada, "Gavs-ı Sânî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım" ifadeleri kullandı.Abdülbaki Erol, cemaatte babasından sonra "şeyh" olan abisi Muhammed Raşid Erol'un 1993'te ölümü sonrası yerine geçen isim olmuştu.Menzil Cemaati, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi olarak bilinen ve merkezi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan bir dini cemaattir. Cemaatin kurucusu ve ilk şeyhi olan Seyyid Abdulhakim El Hüseyni, 1972 yılında vefat etmiştir. Onun yerine oğlu Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni cemaatin ikinci şeyhi olmuştur. 1993 yılında ise kendisi de vefat etmiştir .Menzil Cemaatinin üçüncü ve son şeyhi, Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni'nin kardeşi olan Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'dir. Seyyid Abdülbaki El Hüseyni, 12 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir . Cenaze namazı Menzil'de kılınmıştır. Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'nin yerine cemaatin yeni lideri oğlu Seyyid Muhammed Saki Hasimi olmuştur.Seyyid Muhammed Saki Hasimi, babasının vekili olarak cemaatin ilim ve irşat faaliyetlerine katılmış ve Menzil Vakfı'nın başkanlığını yürütmüştür. Menzil Vakfı, cemaatin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında hizmet veren bir kuruluşudur. Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni, cemaatin geleneksel ve muhafazakar bir çizgide olduğunu, siyasetle ilgilenmediğini ve hiçbir bakanla samimiyetinin olmadığını söylemiştir.Seyyid Muhammed Saki Hasimi, aynı zamanda bir yazar ve şairdir. Kendi adına yayınlanmış 12 kitabı vardır. Bu kitaplar arasında [Arifler Yolunun Edepleri], [Aile Saadeti], [Hatmi Hacegan ve Saadetli Sadatı] gibi eserler bulunmaktadır. Bu eserlerde, babası Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'nin hayatını, Menzil Cemaatinin tarihini, Nakşi tarikatının öğretilerini ve kendi görüşlerini anlatmaktadır.Seyyid Muhammed Saki Hasimi, Türkiye'de ve dünyada tanınan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir isimdir. Ayrıca birçok sanatçı, sporcu, siyasetçi ve iş insanı da cemaate yakın olduğunu belirtmiştir. Seyyid Muhammed Saki Hasimi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusudur.Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) El Hüseyni'nin kim olduğu merak ediliyor. Seyyid Abdulbaki, ağabeyi ve aynı zamanda şeyhi Seyyid Muhammed Raşit Elhüseyni'nin 1993 yılında Hak'ka yürümesinden sonra Menzil'de irşad görevini devralmıştı.Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti. Abdulbaki El Hüseyni, Menzil Köyün'den insanları Hak yoluna davet ediyordu.1- Seyda Molla Hıdır Hz. (Vefat etti) / Mardin2- Seyda Molla İbrahim Hz. (Vefat etti)3- Seyda Molla Seyyid Mustafa Hz. / Mersin (vefat etti)4- Seyda Molla Abdurrahman Hz.5- Seyda Molla Nezir / Hakkari6- Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni / Menzil7- Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah El Hüseyni / Menzil8- Seyda Molla Şeyhmus Ertekin Hz. / Şanlıurfa9- Seyda Molla Seyyid Mubarek El Hüseyni / MenzilMenzil Şeyhleri kimdir?Yukarıdaki resimde yer alan Menzil cemaati liderleri (Şeyhleri) soldan sağa doğru şu şekildedir: Gavsı Bilvanisi Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni, Seyda Muhammed Raşid, Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, Seyyid Saki Elhüseyni.