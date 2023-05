MEMURA EK ZAM VAR MI 2023? Memura zam var mı? Memur zammı açıklaması

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU

ZAM ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaş zammında oranlar şekillenmeye başlandı. Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 2,39 olurken 4 aylık enflasyon farkı toplamda 15,21 oldu. Memur maaşlarının enflasyon farkı Ocak ayında yapılan %8'lik toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında yüzde 30 oranında zam alan memurların enflasyona ezdirilmeyeceğini açıkladı. İşte 2023 Temmuz memur ara zammı son dakika gelişmeleri ve 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları...700 bini aşkın kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığı, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin TL olduğunu Erdoğan tarafından müjdelendi. İşçi sendikalarının tüm talepleri kabul edildi.Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi. Erdoğan, "Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" dedi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.Memur ve emekli zammı enflasyon farkı ne kadar oldu 2023 Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak 4 aylık enflasyon oranları belli oldu* 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22* 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6* 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08* 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Oransal zamlarda yukarısı ile aşağısı arasında makas açıldığı için düşük gelir seviyesindeki memur seyyanen zam bekliyor. Alım gücünün yükseltilmesini istiyor" dedi.Yalçın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda konuştu.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik sıkıntıların yaşandığını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:"Fiyatlar yükseldi, kiralar gerçekten insafın dışına çıktı. Sizin konut seferberliğiniz çok kıymetli. Bundan dolayı sizin çözüme yönelik attığınız her adımı destekliyoruz. Fiyat istikrarsızlığı var olan sorunu daha da derinleştiriyor.Bizim için en büyük zam, düşük enflasyon ve fiyat istikrarıdır. Emek kesimi olarak atılan adımları kıymetli buluyor, sürdürülebilir olması konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ediyoruz."Oransal zamlarda makasın açıldığının altını çizen Yalçın, "Düşük gelir seviyesindeki memur seyyanen zam bekliyor. Alım gücümüz yükseltilsin istiyor" dedi ve isteklerini şu sözlerle sıraladı:* İşçi ve memur sözleşmelerinin farklı. 4688 sayılı yasamızda değişikliğe ihtiyacımız var.*Yardımcı hizmetler kapsamındaki çalışanlar genel idari hizmetlere dahil edilsin.* Afet bölgesi kamu çalışanlarına tazminat verilsin.* Disiplin affına ihtiyaç var.* Bayram ikramiyesinde bir kamu görevlileri kaldı nerdeyse. Ramazan bayramını geride bıraktık. İlerleyen bayramlardaki bu isteğimizi ifade etmek istiyorum.* Uygulama birliğimiz sağlansın, 4C'deki zorunlu emeklilik kalksın.* Kira yardımı konusunda seferberlik önemli, kira yardımı paketi oluşturulabilirse memnuniyet duyarız.* Bütün gelirler emekli keseneklerine yansıtılsınNormal şartlarda asgari ücret her yıl başında emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyorCumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağını duyurdu. En düşük emekli maaşının enflasyon karşısında zarar görmemesi için Nisan ayında maaşını alt sınırdan alanlara 2 bin lira artış yapıldı.Memur maaşlarına Temmuz'dan önce ara zam yapılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Memur maaşlarına Temmuz ayında yeniden zam yapılacak.Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi talebinde bulundu.İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yapan Geylan, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle siyasi partiler ve adayların çeşitli toplum kesimleri için vaatlerde bulunduğunu, hükümetin de toplumun geniş kesimlerine yönelik birtakım teşvik, iyileştirme ve zam kararları aldığını anımsattı.Bu kapsamda memurların da ek zam talep ettiğini bildiren Geylan, şunları kaydetti: "Asgari ücretli, işçi, çiftçi, dar ve sabit gelirli, esnaf, şirket sahibi ve iş dünyasına ilişkin müjdeler verilirken memurlarımız da ek zam müjdesi beklemektedir. İstihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi, güvenli bir gelecek, huzurlu bir toplum oluşturulmasının olmazsa olmazıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde insan onuruna yaraşır bir yaşam, adil bir gelir dağılımı, güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz."Memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesini, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarıyla ödenmesini, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesini beklediklerini aktaran Geylan, 1'inci dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi, memurlara da dini bayramlarda ikramiye verilmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması ve emeklilikteki ayrımın kalkması gerektiğini ifade etti."Günün şartlarına uygun olarak sosyal yardımlar, ek ders, nöbet ücreti, fazla mesai gibi ödemelerin artırılması, kira, giyim, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulması, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarının barınma ihtiyacı başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi, memur maaş sisteminin sadeleştirilerek tüm memurların yürüttüğü kamu hizmetinin gerektirdiği niteliklere uygun bir maaş almalarının sağlanması, kamuda mülakat uygulamasının bir an önce kaldırılarak liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi, 4/C'li iken 4/B'ye geçen kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atamalarının yapılması, kamu çalışanlarına şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin alınması, 4688 sayılı Kanunun revize edilerek toplu sözleşme sisteminin katılımcı ve sonuç alıcı bir hale gelmesi için imza ve itiraz yetkilerinin toplu sözleşmeye katılan tüm konfederasyon ve sendika temsilcileri lehine genişletilmesi, 657 sayılı Kanun'un revize edilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi kamu görevlilerimizin yetkililerden acil olarak çözülmesini beklediği konuların başında gelmektedir. "Twitter'da trend olan gündeme göre memurlar 5 bin lira ek zam taleplerini dile getiriyor. Ancak memurlara ek zam iddialarının gerçek olacağına ilişkin bir duyuru yapılmış değil.Memurlar için yüzde 15 ek zam iddiası gündeme gelmişti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, memurlara Mart ayında yüzde 15 ek zam yapılacağını iddia etmişti.Memiş, emekli ve memura ilave bir zam yapılacağı yönünde tahminleri paylaşmıştı. Memiş, attığı tweette "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadelerini kullanmıştı.Memur zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi.Açıklanan rakamlar sonrasında memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu. Temmuz ayında kadar çıkan 6 aylık enflasyon farkı memur zammının belirlenmesinde etki olacak.Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilerin maaşına refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bu oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.Son güncelleme ile beraber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL'ye çıktı.En düşük emekli aylığı ise 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL iken geçen yılın ocak ayında 2 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye yükseltidi.2000 sonrası SSK ve BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu seneni ocak - haziran döneminde açıklanacak enflasyon oranında artırılacak. Yükseltilen tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa eğer aynı maaşı almaya devam edecekler. Yükselitilen tutar 5.500 TL'yi geçerse eğer geçen tutar üzerinden ödeme gerçekleşecek.Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ile avukatların emekli maaşları gelecek aydan sonra 3600 ek gösterge üzerinden verilecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık yapılan hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye yükselecek.Zamlı maaş farklarının ne zaman verileceği gündeme geldi. Enflasyon oranları, refah payı ve gerçekleşen ek zam ile beraber, emekli ve memur maaşına yüzde 30 oranında zam geldi. Bu durumda en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, en düşük memur maaşı ise 11.848 TL'ye yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaşlarına ek zam açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildiMemur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayınlanan kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki aylar için enflasyon farkı dahil uygulanması belirtilen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan dahil edilerek yüzde 30 olarak uygulanacak.Memurlar normal durumlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Fakat yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi sebebiyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a kadar yetişmesi beklenmiyor.Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta açıklanan toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 zamlı maaş alacak. Ek zam farkı ise daha sonra en geç bir hafta ya da 8 gün içinde verilecek.Milyonlarca memur devletten seçim öncesi ara zam bekliyor. Yılbaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı üzerine memur maaşlarına %30 oranında zam yapılmıştı. Memur emeklisi de bu zamdan Payını Aldı ve maaşlarda %30 artış gerçekleşti. Ancak hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı her geçen gün büyümeye devam ederken yapılan zam enflasyon karşısında eridi.14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde memurlar da emekliler gibi ara zam beklentisi içine girdi. Memur sendikaları memur maaşlarına ara zam yapılması için çoktan harekete geçti. Şimdi herkesin gözü kulağı maaşlara yapılacak olan zam oranında. Memur sendikalarının istediği zam oranı da ortaya çıktı. Memur sendikaları 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde memur maaşlarına en az %30 zam istiyor. Peki memur maaşlarına Araz zam ne kadar olacak? Memura seçim öncesi zam var mı?Kamu çalışanlarının zam hayallerini suya düşüren açıklama AK Parti hükümetinden geldi. AK Parti grup başkan vekili yaptığı açıklamada yapılan zammın sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsadığını duyurdu. Yani hem diğer emeklilere hem de Memurlara seçim öncesinde herhangi bir zam yapılmayacak. Milyonlarca memurun zam hayali suya düşerken zam tarihi de belli oldu.Memur maaşlarına zam 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrasında yapılacak. Yani memurlar 1 Temmuz tarihinden itibaren hem Toplu sözleşme zammı alacak hem de enflasyon farkı. O tarihte gelecek hükümetin refah Payı verip vermeyeceği de şimdiden merak ediliyor. Çünkü 6 aylık zam öncesinde hükümet Değişimi de yaşanabilir.