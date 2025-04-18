MEB 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025

|ALAN
|ATAMA KONTENJANI
|Adalet
|1
|Aile ve Tüketici Hizmetleri
|1
|Almanca
|23
|Arapça
|51
|Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
|3
|Beden Eğitimi
|190
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
|64
|Bilişim Teknolojileri
|95
|Biyoloji
|27
|Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|7
|Coğrafya
|32
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|5
|Denizcilik / Gemi Makineleri
|6
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|3
|Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
|1.802
|El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları
|19
|El Sanatları Teknolojisi / Nakış
|1
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik
|14
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik
|11
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|22
|Farsça
|1
|Felsefe
|41
|Fen Bilimleri
|307
|Fizik
|61
|Gemi Yapımı / Yat İnşa
|1
|Gıda Teknolojisi
|5
|Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
|27
|Görsel Sanatlar
|178
|Grafik ve Fotoğraf / Grafik
|12
|Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro
|1
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
|6
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
|8
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|3
|İlköğretim Matematik
|162
|İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
|47
|İngilizce
|757
|İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon
|1
|İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım
|2
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|6
|Kimya / Kimya Teknolojisi
|49
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat
|11
|Kuyumculuk Teknolojisi
|13
|Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model
|1
|Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı
|1
|Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp
|29
|Makine Teknolojisi / Makine Teknolojisi
|1
|Matematik
|117
|Metal Teknolojisi
|20
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|18
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|51
|Muhasebe ve Finansman
|1
|Müzik
|190
|Okul Öncesi
|1321
|Özel Eğitim
|3087
|Pazarlama ve Perakende
|7
|Plastik Teknolojisi
|1
|Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik
|1
|Rehberlik
|377
|Rusça
|9
|Sağlık / Sağlık Hizmetleri
|58
|Sağlık Bilgisi
|15
|Seramik ve Cam Teknolojisi
|2
|Sınıf Öğretmenliği
|4378
|Sosyal Bilgiler
|387
|Tarım Teknolojileri/Tarım
|1
|Tarih
|28
|Teknoloji ve Tasarım
|41
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|14
|Tiyatro
|2
|Türk Dili ve Edebiyatı
|29
|Türkçe
|623
|Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik
|3
|Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmanci)
|5
|Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)
|1
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|18
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|119
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